Il campione del mondo De Rossi: "Grazie per l’accoglienza». La trasferta del presidente DDR. Selfie e ripartenza in Lamborghini

"Grazie al Terranuova Traiana per la calorosissima accoglienza". Poche parole, ma tanti sorrisi, strette di mano e selfie per Daniele De Rossi, arrivato in riva al Ciuffenna per la prima trasferta del suo Ostiamare da presidente. Il calciatore simbolo della Roma ha fatto il suo ingresso in piazza Coralli attorno alle 14 e si è diretto verso gli spogliatoi per assistere al riscaldamento dei suoi gabbiani. Poi ha seguito il match dai locali della segreteria del sodalizio terranuovese. Non capita di vedere tutti i giorni il campione del mondo 2006 in Valdarno, una leggenda del calcio che ha deciso di investire sui dilettanti. Il neo proprietario della società laziale è quindi tornato alle origini perché l’Ostiamare è il club semiprofessionistico in cui mosse i primi passi da calciatore, avendo militato nelle giovanili dei biancoviola tra il 1997 e il 2000, prima di diventare l’uomo bandiera della Roma, secondo soltanto a Francesco Totti in quanto a numero di presenze ufficiali con i giallorossi. Dopo il ritiro dal calcio giocato e una breve esperienza da tecnico prima alla Spal e poi alla Roma, l’ex centrocampista ha deciso di investire nella società che lo ha cresciuto calcisticamente. L’obiettivo di De Rossi è costruire un club solido e innovativo, capace di rafforzare il legame con il territorio.

Alla fine della partita, è fuggito via a bordo della sua Lamborghini per assistere a Napoli-Roma delle 20.45. Non prima di un bagno di folla tra grandi e piccoli sostenitori.

Francesco Tozzi