Il campo. Per mister Magrini centrocampo con tanti assenti

Dopo la vittoria sul Mazzola la Robur riprenderà oggi la preparazione della partita di domenica con la Nuova Foiano. Se la squadra di Zacchei si presenterà all’appuntamento fresca per il turno di riposo dello scorso week-end, quella di Magrini lo farà contando molte defezioni principalmente a centrocampo: Lollo e Pagani sono squalificati (nell’elenco dei diffidati il 2004 Morosi), mentre Cristiani e Masini sono infortunati (difficilmente riusciranno a recuperare). In infermeria anche gli attaccanti Ravanelli e Granado: se il brasiliano sarà sicuramente out, per il giovane bianconero c’è qualche speranza in più. Mister Magrini potrebbe adattare uno dei suoi uomini a mezzala: una soluzione potrebbe essere Agostinone, che già in passato ha coperto il ruolo. Un’altra ipotesi potrebbe essere Candido, con Ivan sulla trequarti: dietro alle punte potrebbero agire anche Galligani o Boccardi (con l’inserimento di Ricciardo) ma mettere i tre attaccanti dal primo minuto è comunque rischioso. A meno che il mister non decida di puntare su un giovane. Se a riposare fosse Morosi, Achy sarebbe spostato terzino. Non è neanche escluso che il mister proponga per la prima volta la difesa a tre.