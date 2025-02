Il Capezzano ferma la capolista Pieta. Seravezza strappa un bel pari a Livorno

Nazionale. Il Seravezza Pozzi strappa un bel 2-2 a Livorno.

Classifica: Fezzanese 42; Livorno 41; Tau Calcio 38; Grosseto 35; Pistoiese 33; Seravezza Pozzi 28; Follonica-Gavorrano 26; Figline 23; Prato 22; Città Pontedera 21; Zenith Prato 18; Ghiviborgo 9; Tuttocuoio 1.

Regionale Elite. Il Forte dei Marmi 2015 impatta 3-3 contro il Bellariva, a segno Iacomini, Bertuccelli e Dell’Amico. "Meritavamo di più per quanto creato anche se, paradossalmente, nel finale abbiamo rischiato di perdere" argomenta Cristian Donati.

Classifica: Sestese 60; Affrico 46; Lastrigiana 44; Fucecchio 43; Perignano 41; Cecina 39; Maliseti Seano 36; Cecina e Bellariva 34; San Giuliano 33; Forte dei Marmi 2015 31; Bibbiena 26; Lampo e Pontassieve 24; Firenze Ovest 20; Arezzo Academy18; Atletico Piombino 3.

Regionale. Un buon Capezzano Pianore ferma sull’1-1 la capolista Pieta. A segno Lari. "Sono molto contento dell’atteggiamento del gruppo, in contrapposizione al sabato precedente", osserva Gianluca Di Cola. Il Lido di Camaiore perde 3-2 contro il Giovani Nova.

Classifica: Pieta 65, Atletico Lucca 60; Montelupo 51; Csl Prato 46; Montecatini 41; Capezzano Pianore 38; Pietrasanta 37; Giovani Nova 34; Folgor Marlia e Larcianese 32; San Marco Avenza 31; Capostrada e Poggio a Caiano 28; Lunigiana-Pontremolese 27; Lanciotto 24; Lido di Camaiore 22; Academy Porcari 17; Quarrata 16.

Provinciale Lucca. Il Viareggio torna al successo sbancando, in rimonta, 2-1 Segromigno. Decidono il rigore di Bruni e Elga. "Successo meritato su un campo pessimo", assicura Valerio Fommei. Il Camaiore fa 1-1 a Barga. A segno Tabarrani.

Classifica: Castelnuovo Garfagnana 51; Valle Ottavo 49; Viareggio 42; vorno 32; Camaiore 31; Pieve Fosciana, Segromigno e San Macario 28; Galleno 20; Capannori 11; Barga 10; Polo Lucchese 8; Pieve San Paolo 6.

Provinciale Massa. Il Massarosa cade 2-1 contro il Montignoso. Non basta Giannecchini. "Siamo rimasti in 10 per 30 minuti" sottolinea Stefano Maffei. Il Real Forte Querceta si mangia le mani. Avanti 2-0 a Romagnano si fa raggiungere incassando il 2-2 al 93’. Vana la doppietta di Cappè. "Sabato prossimo, nello scontro diretto contro la Carrarese Giovani ci vorrà più attenzione" sottolinea Daniele Maiolani.

Classifica: Real Forte Querceta 49; Carrarese Giovani 46; Massese 41; Don Bosco Fossone 40; Montignoso 37; Serricciolo 32; Massarosa e Romagnano 29; Tirrenia 25; Villafranchese 19; Atletico Carrara 16; Ricortola 15; Stiava 8; San Lazzaro Lunigiana 7.

Sergio Iacopetti