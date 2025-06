Il Capezzano migliora lo staff con Ceccomori

Il Capezzano ha ingaggiato nel suo staff tecnico Marco Ceccomori, figura nota nel mondo del calcio versiliese e non solo. Ceccomori sarà sia il nuovo allenatore dell’Under 16 del Capezzano sia il responsabile di tutta l’area match-analysis del club. Con la qualifica Uefa A/Match Analyst Pro ed una solida esperienza maturata in ambienti di alto livello professionistico, Ceccomori ha lavorato all’interno di staff di club come Spezia, Carrarese, Universitatea Craiova, Pistoiese e Tuttocuoio... collaborando con tecnici come Massimiliano Alvini, Devis Mangia, Pasquale Marino e ’Totò’ Di Natale. Ogni tappa della sua carriera ha contribuito a forgiare una visione tattica profonda ed una grande capacità nel valorizzare il talento, qualità che ora porterà nel percorso di crescita dei giovani atleti del Capezzano dove lo accolgono così: "La sua passione per il calcio, unita ad un approccio metodico e strategico, rappresenta un valore aggiunto essenziale per affrontare sfide future e affinare le analisi delle gare, garantendo una preparazione sempre all’avanguardia".