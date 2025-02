Il Capezzano va a Montignoso. È il piatto forte della giornata

In Prima categoria (21ª giornata nonché 6ª di ritorno) il piatto forte è Montignoso-Capezzano (separate da 4 punti in vetta). A dirigere il match-clou è stata chiamata Margherita Calvani di Prato. Grande attenzione per il super attacco montignosino con Della Pina-Vatteroni-Costa-Bertuccelli (quest’ultimo due estati fa fu ad un passo dal Capezzano). Riccardo Coli ritrova il play Lampitelli dalla squalifica ma ha ancora fuori il 2005 Toma. Lo stesso tecnico potrebbe mancare causa febbre alta. In dubbio ci sono poi il portiere Bartelletti ed il terzino destro Dalle Luche.

La Torrelaghese invece sarà di scena per l’ultima volta al Marco Polo Sports Center, contro l’Atletico Lucca (arbitra Guarguaglini di Livorno). Dopodiché i gialloviola torneranno a disputare le proprie partite casalinghe al “Martini“ (risistemato per la Viareggio Cup). Riccardo Belluomini ritrova capitan Bonuccelli dalla squalifica e Zini dall’infortunio. Qualche problema cel’hanno il portiere Bertini ed il centrocampista-jolly Petrucci. Diversi i ballottaggi.

In Seconda categoria (pure qui 21ª giornata e sesta di ritorno) il Corsanico dopo le sue ben quattro vittorie di fila... vuole mettere la quinta: oggi ospita il Ricortola a “Le Colline“ (arbitra Santi di Pontedera). Gli orange collinari hanno trovato la quadra con il loro 4-4-2 che varia in 3-5-2 dando molto equilibrio. Il Massarosa invece va a Pontremoli (dirigerà Noccioli di Pisa).