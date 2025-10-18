Il capitano Somma. "Vogliamo fare bene. Posso dire che c’è tanto entusiasmo»

Il capitano bianconero, Michele Somma, sui canali social del club, ha ‘fotografato’ la Robur, parlando di passato, presente e futuro. "La cosa bella di come giochiamo – le sue parole – è che dipende tanto da noi. La Serie D è strana, non sempre i grandi nomi bastano. Sicuramente vogliamo e possiamo fare bene. Quello che posso dire è che c’è entusiasmo". "Chi accetta Siena – prosegue – sa che giocherà in una piazza che pretende molto. Noi più grandi abbiamo la struttura per reggere la pressione, per i più giovani credo sia un percorso di formazione che aiuta a crescere. Abbiamo la fortuna di lavorare tanto e ogni domenica portiamo la nostra identità sul campo: sappiamo cosa dobbiamo fare, l’appoggiarci su questo, un po’ ci solleva dalle critiche. Certo, nel nostro gioco se salta uno saltano tutti, quindi è necessario remare insieme nella stessa direzione e stare concentrati al massimo". Somma spiega quindi che è stato mister Bellazzini a ‘regalargli’ la fascia da capitano, dopo aver osservato i ragazzi per un po’. "Un momento bellissimo – dice il difensore –, ma anche se la fascia la indossa uno solo, di capitani ce ne sono molti, da Giannetti a Cavallari ad altri, persone importanti che fanno bene al gruppo".