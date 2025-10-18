Il capitano Somma. "Vogliamo fare bene. Posso dire che c’è tanto entusiasmo»

Acquista il giornale
Il capitano bianconero, Michele Somma, sui canali social del club, ha ‘fotografato’ la Robur, parlando di passato, presente e futuro....

di ANGELA GORELLINI
18 ottobre 2025
Pallone

Il capitano bianconero, Michele Somma, sui canali social del club, ha ‘fotografato’ la Robur, parlando di passato, presente e futuro. "La cosa bella di come giochiamo – le sue parole – è che dipende tanto da noi. La Serie D è strana, non sempre i grandi nomi bastano. Sicuramente vogliamo e possiamo fare bene. Quello che posso dire è che c’è entusiasmo". "Chi accetta Siena – prosegue – sa che giocherà in una piazza che pretende molto. Noi più grandi abbiamo la struttura per reggere la pressione, per i più giovani credo sia un percorso di formazione che aiuta a crescere. Abbiamo la fortuna di lavorare tanto e ogni domenica portiamo la nostra identità sul campo: sappiamo cosa dobbiamo fare, l’appoggiarci su questo, un po’ ci solleva dalle critiche. Certo, nel nostro gioco se salta uno saltano tutti, quindi è necessario remare insieme nella stessa direzione e stare concentrati al massimo". Somma spiega quindi che è stato mister Bellazzini a ‘regalargli’ la fascia da capitano, dopo aver osservato i ragazzi per un po’. "Un momento bellissimo – dice il difensore –, ma anche se la fascia la indossa uno solo, di capitani ce ne sono molti, da Giannetti a Cavallari ad altri, persone importanti che fanno bene al gruppo".

© Riproduzione riservata

