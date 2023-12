Il Capraia al secondo posto

Due vittorie nel giro di quattro giorni e il Capraia può sognare. Dopo il 2-0 di Campi Bisenzio nel recupero di mercoledì sera contro il San Lorenzo, infatti, i ragazzi di mister Costoli hanno agganciato al 2° posto a quota 24 il Bibe 1964, appena 3 lunghezze dietro la capolista La Lanterna. A firmare il blitz nello scontro diretto con il San Lorenzo sono stati Botti e Cioni. Adesso i capraini cercheranno di dare continuità a questa striscia positiva di 5 vittorie consecutive, domenica prossima alle 14.30 quando al Brandani di Montelupo riceveranno il San Michele Cattolica Virtus. I fiorentini hanno ben 11 punti in meno, ma fuori casa sono un avversario ostico da affrontare come dimostrano i 7 punti in 4 partite conquistati. Rimanendo nel girone A del campionato di 3ª Categoria fiorentino, sono due gli impegni di domani pomeriggio per altrettanti formazioni locali. Si parte alle 14.30 con la gara interna del Marcialla City contro il Firenze Nord. Una sfida sulla carta alla portata dei padroni di casa, che hanno un punto di vantaggio in classifica. Tuttavia, gli ospiti hanno raccolto di più in trasferta che in casa.

Successivamente, alle 16, toccherà invece allo Sporting Lazzeretto, atteso al Brogelli di San Vincenzo a Torri. Altro incontro che si preannuncia sostanzialmente equilibrato, tra due compagini che hanno poca affinata con le mezze misure. I padroni di casa finora non hanno mai pareggiato (4 vittorie e 6 ko), mentre i biancorossi di coach Lottini lo hanno fatto solo 2 volte in 10 partite. A chiudere il programma di questa 12ª giornata la proibitiva trasferta di domenica del fanalino di coda Serravalle a Sesto Fiorentino contro la Sestoese, quarta forza del girone.

Passiamo al raggruppamento B pisano, dove la 9ª giornata si apre stasera alle 21 a Pagnana con l’anticipo Calasanzio-Marciana. Una bella chance per i gialloblù empolesi per mantenersi agganciati al treno play-off, visto che gli ospiti sono ultimi con un solo punto in 7 gare. Domani, invece, l’Avane ospita alle 15 lo Zambra per continuare la rincorsa alla vetta, ma il team di Navacchio è un ostacolo da non sottovalutare. Alle 16.15, poi, il Ponzano riceve il quotato Oltrera, attualmente quarto in classifica con 10 punti, 4 in più dei ragazzi di mister Gargiulo. Esame Perignano, invece, per l’imbattuto Ponte a Elsa che domenica alle 14.30 sarà nella tana dei gialloblù (solo 3 degli attuali 9 punti sono però arrivati sul campo amico). A chiudere il programma il posticipo di lunedì alle 21 allo Scirea di Avane Metato, nel Comune di San Giuliano Terme, tra i locali del Porta a Lucca e il Giovani Fucecchio 2000, due compagini separata da 4 punti in classifica in favore dei padroni di casa.

Si.Ci.