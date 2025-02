Il Capraia torna in vetta. Calasanzio vince di misura

Il Capraia vince lo scontro diretto casalingo col San Polo e aggancia i chiantigiani al comando del girone A di Terza Categoria fiorentina ma con una gara in meno. I gialloblù di Costoli hanno infatti già riposato e a questo punto hanno la promozione nelle proprie mani. Al Brandani di Montelupo il Capraia ha sbloccato il risultato con un diagonale di Ciulli su invito di Boni, per poi chiudere il conto in avvio di ripresa con il 16esimo centro stagionale di Pellegrini, dopo che al tramonto del primo tempo era arrivato il momentaneo pari del San Polo. Nello stesso raggruppamento il Marcialla cade 2-4 in casa al cospetto del San Paolino Caritas, inutili le reti di Andreotti e Cirri. A Montelupo, invece, dopo aver chiuso la prima frazione sotto di una rete il Cortenuova del nuovo diesse Tommaso Pepe, appena dimessosi dal Serravalle, agguanta il pari nella ripresa con Bartoli contro il più quotato Atletico Valdipesa. Niente da fare invece per il Serravalle, che si arrende di misura 1-0 a Calenzano. Nel girone B di Pisa torna al successo il Calasanzio, che con un guizzo di Bianco regola 1-0 l’Oltrera e aggancia in vetta Santa Maria a Monte (2-0 interno nel big-match col Ponte a Elsa) e Casenuove Gambassi, salvato a Casciana Termelari da una splendida punizione allo scadere di Koceku (1-1). Il Ponte a Elsa, distante solo 3 punti, può a sua volta raggiungere il terzetto di testa vincendo il recupero della 17esima giornata in programma stasera alle 21 al Marconcini di Pontedera contro La Borra.

Sconfitte esterne di misura per Ponzano e Giovani Fucecchio 2000, superati rispettivamente 3-2 dall’Atletico Le Melorie (doppietta empolese di Iacovino) e 2-1 dal Casteldebosco (Bajrami per i bianconeri). Quarta vittoria di fila nel torneo pistoiese per il Lazzeretto, che grazie a De Vincentis e Demiri piega 2-0 l’Hitachi e rosicchia un altro punto alle rivali per i play-off. Successo infine anche per il Galleno, che nel girone B di Lucca vince 1-0 (match-winner Scannerini) in casa lo scontro tra ultime con il Real Borgo Pittini.

Simone Cioni