Il Carpi al completo, al via la volata decisiva

di Davide Setti

CARPI

Una rosa finalmente al gran completo e tanta scelta per mister Serpini. Il Carpi si tuffa nella volata decisiva per la Lega Pro con l’infermeria svuotata per la prima volta in stagione. A parte il solo Maini, che spera comunque ad aprile di poter tornare utile alla causa dopo l’operazione al ginocchio di 5 mesi fa, non ci sono indisponibili per la trasferta di domani a Riozzo con il Sangiuliano: anche Bouhali, che è fermo da un mese, potrebbe tornare fra i convocabili, fornendo al tecnico un’ampiezza di rotazioni in mediana mai avuta quest’anno. Per la sfida con i milanesi però la sensazione è che il tecnico non farà grandi stravolgimenti alla formazione, con al massimo due o tre di novità. In attacco il candidato al rientro rispetto a domenica scorsa è Sall, che grazie ai nuovi plantari ha potuto forzare in settimana mettendosi alle spalle il dolore al polpaccio e ieri si è riunito al gruppo. Il senegalese dovrebbe tornare dal 1’ a fare coppia con Saporetti come terminale nel 4-3-1-2, con la conferma da trequartista di Cortesi, l’uomo in più delle ultime due gare con due reti di testa fra San Marino e Corticella. Il sacrificato dunque sarebbe Larhrib, comunque pronto a dare il proprio prezioso contributo a gara in corso. L’uscita dell’ex Corticella dalla formazione iniziale porterebbe in automatico, per il discorso dei giovani, al ritorno di Forapani come 2003 in mediana, al posto di Rossi per completare un terzetto con Mandelli in regia e Tentoni (il suo unico gol è arrivato nella gara di andata) sul centrodestra. In difesa una novità sarà forzata visto che Rossini è squalificato e al suo posto Zucchini è in pole su Frison per affiancare Calanca. Sugli esterni ancora i due 2005 Verza e Cecotti davanti al 2006 Lorenzi.

In Lombardia. Se l’anno scorso la Lombardia era stata tabù per il Carpi (sconfitte sul campo del Fanfulla e della Giana, pareggio 3-3 a Sant’Angelo dopo essere stati sul 3-1 e pari 1-1 a Crema con i padroni di casa che rimontarono nel finale in 9 contro 11), domani invece sul campo del Sangiuliano i biancorossi proveranno a fare tris di successi dopo aver già portato a casa 6 punti fra le trasferte di Sant’Angelo (3-1 firmato Larhrib, Tcheuna e Sall) e Lodi col Fanfulla (2-0 con D’Orsi e Saporetti). ARBITRO. La sfida di domani sarà diretta da Riccardo Tropiano di Bari, affiancato da Alessia Cerrato di Sandonà e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria: col fischietto pugliese c’è un solo precedente, la sconfitta per 2-0 a Corticella nell’ultima di regular season del campionato scorso.

In centro. Ieri pomeriggio, intanto, una delegazione di giocatori biancorossi al termine della seduta d’allenamento, ha regalato mazzetti di mimosa alle donne impegnate nello shopping pomeridiano nel centro di Carpi (in foto), festeggiando assieme a Carpi Lab (l’ente associativo per la promozione del centro storico) la ricorrenza dell’8 marzo. Un’occasione per fare visita alle attività commerciali che è stata molto apprezzata da negozianti, gestori e clienti.