Il Carpi all’ennesimo bivio. Lucca è "un’altra finale"

di Davide Setti

CARPI

Eccolo l’ennesimo bivio che può indirizzare la stagione del Carpi. Dopo quelli superati brillantemente di Legnago, Sestri, Spal e Pontedera, i biancorossi oggi alle 15 devono superare il ’curvone’ di Lucca sul campo della prima inseguitrice in classifica a -2.

Un vantaggio minimo solo sulla carta, visto che i toscani saranno penalizzati di 4 punti la prossima settimana, ma tornare dal ’Porta Elisa’ (dove il Carpi manca addirittura da 35 anni) con un risultato positivo sarebbe uno snodo cruciale per la corsa salvezza. "Una partita fondamentale – spiega mister Cristian Serpini – una finale come ne abbiamo già giocate altre. La affrontiamo con tanta rabbia dalla scorsa giornata perché siamo molto rammaricati dal ko con la Pianese. Abbiamo cercato di migliorare le cose che abbiamo sbagliato e abbiamo voglia di rivalsa". Senza stipendi da 3 mesi, i giocatori della Lucchese sul campo stanno vivendo il momento migliore, con 10 punti nelle ultime 5 giornate. "Allo staff tecnico e ai calciatori della Lucchese vanno solo fatti grandi complimenti – prosegue Serpini – perché stanno dimostrando grandissima professionalità e attaccamento. Hanno vinto 3 delle ultime 5 gare". Il tecnico ha ancora tanti dubbi di formazione. "È la prima volta che arrivo alla rifinitura senza la certezza per la formazione – conclude – in settimana abbiamo avuto qualche problemino e qualche rientro. Ci sono tante piccole incognite. Tcheuna e Contiliano? Sono disponibili per fare una parte di partita".

Programma. La 10^ di ritorno: oggi (15) Lucchese-Carpi, Vis Pesaro-Entella, (17,30) Pontedera-Gubbio, Arezzo-Sestri, Pescara-Spal, domani (15) Legnago-Milan U23, Pianese-Rimini, Ternana-Torres, (17,30) Campobasso-Pineto, lunedì (20,30) Perugia-Ascoli.

Classifica: Entella 61, Ternana (-2) 57, Torres 56, Vis Pesaro e Pescara 50, Pianese 44, Arezzo 43, Pineto 39, Rimini (-2) 37, Gubbio 34, Pontedera, Campobasso e Ascoli 33, Carpi 32, Lucchese 30, Perugia 29, Spal (3-) 24, Milan U23 22, Sestri 20, Legnago 19.

Dal campo. Cortesi e Amayah sono convocati anche se acciaccati e sul loro impego si deciderà solo alla vigilia: possibile ballottaggio Amayah-Figoli per la maglia da mezz’ala, senza Cortesi si alza Puletto e giocano sia Amayah che Figoli. Unico assente Forapani. Nei toscani infortunati Tumbarello e Galli, torna dal 1’ dopo 3 mesi Wellbeck. LUCCHESE (3-5-2): Melgrati; Gucher, Benedetti, Rizzo; Gemignani, Visconti, Wellbeck, Catanese, Antoni; Magnaghi, Saporiti. A disp. Coletta, Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Moschella, Gheza, Badje, Selvini. All. Gorgone

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Rossini, Zagnoni, Panelli, Rigo; Amayah, Mandelli, Puletto; Cortesi; Sall, Fossati. A disp. Theiner, Lorenzi, Verza, Cecotti, Calanca, Tcheuna, Visani, Casarini, Contoliano, Campagna, Figoli, Stanzani, Saporetti, Gerbi. All. Serpini.

Arbitro: Dini di Città di Castello