Il Carpi aspetta le rivali. La C delinea le iscrizioni

Si va definendo il quadro delle prossime rivali del Carpi nel girone ’B’ di Serie C. Ieri al termine del Consiglio Federale il presidente Gabriele Gravina della Figc ha ufficializzato quanto già si sapeva. "Non ci sono stati ricorsi. Abbiamo preso atto dell’esclusione della Spal e della Lucchese per sopravvenuta impossibilità a continuare l’attività sportiva. Avremo così la quarta seconda squadra del campionato professionistico di C. So che c’è l’interesse dell’Inter, nessun’altra manifestazione di interesse è arrivata ad oggi". Gravina non ha parlato del Brescia perché la società lombarda – che di fatto non esiste più – in teoria ha tempo per l’iscrizione fino a martedì 24 grazie alla deroga ottenuta insieme alle squadre che il 6 giugno erano ancora in ballo tra Serie B e C (quella di Salernitana e Samp è stata ulteriormente allungata fino a giovedì 26). Secondo gli ultimi rumors, soprattutto provenienti dalla Romagna, salgono le quotazioni sul fatto che Cellino presenterà comunque una domanda incompleta, certa di essere bocciata, atto che basterebbe per far ripescare il Ravenna, mentre in caso di mancata presentazione scatterebbe la riammissione del Caldiero. Proprio questo dubbio e quello sull’ultima discesa dalla B fra Samp e Salernitana (ritorno del playout spostato a domenica 22) sono le ultime due variabili per avere l’organico definitivo del girone ’B’. Ad oggi ci sono, in ordine alfabetico, Arezzo, Ascoli, Bra (che gioca a Sestri), Carpi, Forlì, Gubbio, Guidonia, Livorno, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Pro Vercelli, Rimini, Sambenedettese, Ternana, Torres, Vis Pesaro, Campobasso (se scende la Salernitana, se invece scende la Samp ci sono i blucerchiati) e una tra Juve Next Gen, Atalanta U23 e Inter U23. Se venisse ripescato il Ravenna e non riammesso il Caldiero, i giallorossi andrebbero nel girone B mentre la Pro Vercelli che tornerebbe nel girone A.

Davide Setti