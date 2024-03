Il Carpi doma e batte la ’bestia nera’. Adesso la vetta è lì a un solo punto

di Davide Setti

CARPI

Se la pressi alta e non la fai giocare la ’bestia nera’ fa meno paura del solito. Serve però un Carpi ad altissima intensità come quello dell’ultimo periodo (settimo risultato utile, con 5 vittorie e 2 pari) per sfatare il tabù Corticella e fare un altro piccolo saltello verso la vetta, ora distante un solo punto (c’è anche il Forlì al fianco del Ravenna). Al ’Cabassi’ i bolognesi ringraziano la buona sorte se finisce ’solo’ 2-1 per la squadra di Serpini, a tratti straripante nel suo assalto alto e nel fraseggio di prima con mezz’ali e trio d’attacco tutti coinvolti.

Una piccola lezione al ’gioiellino’ bolognese forgiato da Miramari, che con 3 assenze pesanti non è mai riuscito a innescarsi. Il Carpi con Larhrib in attacco e Rossi in mediana fa un calcio da applausi per 45’. Potrebbe sbloccarla subito se il pessimo Gresia di Piacenza punisse col rigore l’uscita in ritardo del portiere Martelli su Cortesi, che deve calciare alto davanti a lui perché travolto. C’è una sola squadra in campo (l’unico tiro del Corticella da lontano è di Trombetta al 23’), ma il mancino di Saporetti è di poco alto dopo la palla rubata da Larhrib e Rossi di testa non riesce a dare potenza sul cross di Saporetti dopo una fuga di 30 metri. Il ’diez’ biancorosso però è in giornata di grazia e alla mezz’ora inventa un cambio passo a destra sul piede debole che stordisce Cavacchioli, poi la pennellata sul secondo palo trova lo stacco poderoso di Cortesi (foto Ac Carpi) per il vantaggio.

Il Carpi sente che l’avversario è in tilt, Rossi non fa male però su invito di Cortesi prima del riposo e a inizio ripresa Larhrib salta secco due uomini ma da posizione defilata spara sul corpo di Martelli. Il 2-0 è dietro l’angolo e arriva dal corner calibrato di Mandelli, assist imperioso di testa di Verza per la stoccata ravvicinata numero 17 di Saporetti. Il raddoppio e i cambi (Biondelli e Lo Giudice nuovi esterni del tridente) tolgono il Corticella dalle corde. Nei 30’ finali i bolognesi danno tutto (Biondelli manda out, Ruffo Luci chiama al volo Lorenzi), ma il Carpi risponde in ripartenza, anche se Rossi due volte nel traffico non trova la stoccata giusta. E così la splendida azione in linea Cavacchioli-Mordini (tacco perfetto)-Lo Giudice coglie l’unica sbavatura della difesa biancorossa per l’1-2.

Comincia una gara di nervi, dove Lorenzi è ancora bravo su Biondelli, mentre il debuttante Beretta, messo in porta dal solito Saporetti, cestina il comodo 3-1. Nel finale però il Carpi, passato al 3-5-2 con Zucchini, alza il muro e il doppio giallo a Chmangui toglie alla ’bestia nera’ anche gli ultimi artigli per cercare il pari.