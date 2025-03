Il Carpi e le punizioni dirette. Ritorno al gol tre anni dopo

di Davide Setti

Trenta aprile 2022. È la data dell’ultimo gol diretto su punizione segnato dal Carpi prima della magia di Matteo Cortesi che sabato è valsa il 2-2 a Lucca. Un piccolo capolavoro balistico che arriva quasi 3 anni dopo l’ultimo segnato dai biancorossi: allora era stato Thomas Bolis a firmare l’1-0 dell’Athletic a Ravenna nel primo anno di D, gara poi vinta dai biancorossi di Bagatti per 3-0 grazie alle marcature di Raffini e Sivilla. Bolis – che da ex di turno non esultò – disegnò dopo 5’ una parabola fantastica che non diede scampo al guardiano Botti, molto simile (anche se sull’altro palo e col destro) al mancino di Cortesi imprendibile per Melgrati al ’Porta Elisa’. Due mesi prima, a febbraio 2022, la prodezza era riuscita a Marco Villanova nel successo 1-0 a Fidenza sul Borgo, ottenuto nel finale (dopo un rigore da lui sbagliato) con una sua punizione. In questi quasi 3 anni nessun biancorosso prima di Cortesi era riuscito a segnare su punizione diretta. Nella stagione scorsa Forapani a fine andata aveva trovato il 3-0 a Certaldo con una punizione rasoterra ma che gli era stata toccata da D’Orsi, schema identico a Prato alla prima di ritorno a gennaio 2024 quando sulla punizione rasoterra di Forapani era stato Saporetti a mettere la zampata vincente. Poi tanti tentativi da fermo, ma solo Cortesi è riuscito a pescare un jolly così prezioso.

Dal campo. Ieri la ripresa all’antistadio, coi biancorossi che salvo cambi di programma questa settimana non sfrutteranno i sintetici ma resteranno in casa in vista della gara di venerdì con la Vis Pesaro. Mister Serpini può contare sull’intera rosa a parte Forapani.

Lucchese. Ieri come da attese è arrivato il deferimento per il club toscano per i mancati pagamenti di novembre, dicembre e gennaio: in arrivo entro fine settimana il -4.

Sestri. Salta ancora la panchina del Sestri, ora ultimo: esonerato dopo appena 10 gare Longo (per lui 7 punti), al suo posto arriva Alberto Ruvo, al debutto fra i "pro", quest’anno per 2 mesi in D alla Fezzanese.