Il Carpi perde a testa alta. Ad Arezzo arriva il terzo ko

AREZZO (4-3-3): Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico (17’st Varela), Guccione, Mawuli (37’st Gigli); Pattarello (17’st Iaccarino), Ravasio (17’st Cianci), Tavernelli (37’st Perrotta). A disp. Trombini, Galli, Arena, De Col, Tito, Meli, Dell’Aquila. All. Bucchi

CARPI (3-5-1-1): Sorzi; Rossini, Lombardi, Panelli (21’st Zagnoni); Cecotti, Figoli (33’st Pietra), Rosetti (37’st Stanzani), Casarini, Rigo (1’st Verza); Sall (21’st Forte); Gerbi. A disp. Scacchetti, Perta, Visani, Amayah, Arcopinto, Cortesi. All. Godi (Cassani squalificato)

Arbitro: Liotta di Castellamare di Stabia

Reti: 11’ Sall, 23’ Renzi, 5’st Tavernelli, 50’st Varela

Note: spettatori 4071. Ammoniti Figoli, Rigo, Rosetti, Varela, Rossini. Angoli 1-3. Recupero 1’pt e 8’st

Non tragga in inganno il 3-1 finale, il Carpi se l’è giocata alla pari anche sul campo della capolista Arezzo, incassando però la seconda sconfitta di fila, la terza in queste ultime 4 gare dall’alto coefficiente di difficoltà.

L’Arezzo l’ha chiusa solo al 95’ in contropiede col tris di Varela, ma pochi minuti prima in due occasioni era stato l’arbitro a graziare la corazzata toscana. Pur richiamato al ’Fvs’ dal check chiesto dal vice Godi (Cassani era in tribuna per squalifica) Liotta di Castellammare non ha fischiato due rigori ai biancorossi: il primo per la gomitata di Chiosa a Sall in area, colpo che ha impedito all’attaccante di andare sul cross di Cecotti, e il secondo per il tocco di mano – larga e ben visibile – di Iaccarino per anticipare Zagnoni. Altri due errori gravi a danno dei biancorossi in queste prime 7 gare, dopo quelli con Juve NG (pestone su Gerbi prima del pari bianconero) e Ravenna (fallo su Panelli in avvio del rigore romagnolo) che sono già costati 4 punti in classifica.

Il primo Carpi senza Cortesi (in panchina inutilizzabile come Amayah) però non ha demeritato. Cassani aveva scelto un 3-5-1-1 (Sall dietro a Gerbi e Casarini mezz’ala) che ha pagato subito in avvio con la conclusione di Rosetti (da palla rubata sul rinvio errato del portiere Venturi) salvata sulla linea e messa dentro da Sall. La gioia per il ritorno al gol 10 mesi dopo di ’Papi’ è durata però poco, alla prima sgasata a destra Pattarello ha servito il taglio di Renzi per l’immediato pari. Un gol che il Carpi ha assorbito bene, perché a parte qualche incursione del solito Pattarello e un tiro out di Guccione la porta di Sorzi non ha mai tremato. Nella ripresa il neoentrato Verza (al posto di un Rigo in difficoltà) ha subito avuto la palla su lancio di Sall, chiuso dalla difesa toscana e poco dopo ci ha pensato Tavernelli con un destro a giro dal limite immenso a spolverare il sette a sinistra di Sorzi per il sorpasso. Il Carpi ha pescato prima Forte e poi Pietra e Stanzani dalla panchina per riprenderla, poi a diventare protagonista è stato l’arbitro stabiese per i due episodi già raccontati.

Anche Bucchi aveva chiesto il rigore per l’incrocio di gambe in area fra Verza e Righetti, senza venire premiato. E così nel finale Varela ha beffato Zagnoni firmando un 3-1 troppo ampio per il Carpi visto in Toscana.

Davide Setti