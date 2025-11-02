Il Carpi sbarca sull’isola. È emergenza: sei assenti

di Davide SettiCARPIDue sconfitte casalinghe molto differenti fra di loro, col Gubbio un sabato nero, col Brescia un’occasione in Coppa per chi aveva meno giocato. Per vedere se avranno in qualche modo lasciato il segno sul buon avvio di stagione del Carpi bisognerà attendere oggi, quando alle 14.30 i ragazzi di Stefano Cassani saranno di scena a Sassari con la Torres. Una gara trappola, sul campo dei sardi che non vincono da 10 turni e da candidati a lottare per la B si ritrovano ’piombati’ in zona playout, con la panchina di Pazienza in bilico. "Sono state due sconfitte molto diverse – spiega il tecnico – ma entrambe ci hanno offerto materiale prezioso su cui lavorare. Col Gubbio siamo arrivati con un’energia differente, ma questa settimana siamo riusciti a recuperare energie psicofisiche. Dalla gara col Brescia ho avuto risposte convincenti e dunque qualcuno in più entrerà stabilmente nelle rotazioni. La Torres? Squadra costruita per altre latitudini di classifica. È vero, non attraversano un momento felice, ma restano una rosa abituata a stazionare ai vertici. Noi dovremo farci trovare pronti, mantenendo la stessa intensità mostrata sempre a parte col Gubbio". Sono pronte alcune novità. "Sall è recuperato - prosegue - e potrà dare una mano dalla panchina. Gerbi ha ripreso a correre: faremo gli esami per capire a che punto siamo, ma credo che il rientro non sia lontano. Sia lui che Forte, già dalla prossima settimana, dovrebbero iniziare a lavorare col gruppo. Conto di riaverli entrambi col Livorno". Programma. La 12^ giornata: Arezzo-Campobasso 5-1, Pineto-Pianese 1-1, Rimini-Bra 1-2, oggi 12,30 Livorno Forlì, 14-30 Gubbio-Ternana e Torres-carpi, 17,30 Pontedera-Gubbio, Ravenna-Ascoli e Samb-Guidonia, domani 20,30 Vis Pesaro-Juve U23. Classifica: Arezzo 31, Ascoli e Ravenna 27, Ternana 18, Forlì e Guidonia 17, Pineto, Gubbio e Campobasso 16, Carpi 15, Samb, Pianese e Juve U23 14, Vis Pesaro 13, Pontedera 11, Livorno e Bra 10, Torres 7, Perugia 6, Rimini (-12) -1. Dal campo. Sono 6 le assenze biancorosse: a Forapani, Gerbi e Forte si è aggiunto anche Verza, poi ci sono Zagnoni e Casarini squalificati. Cassani pensa a tre novità dal 1’: Pitti dietro (preferito a Lombardi), Tcheuna a destra al posto di Rigo e Pietra leggermente a vanti su Amayah per il ruolo da secondo trequartista. In casa sarda ko Stivanello, Zecca e Scheffer, verso il rientro Antonelli e Di Stefano. Da Carpi un’ottantina di tifosi. TORRES (4-3-2-1): Zaccagno; Fabriani, Idda, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan; Mastrini, Carboni; Musso. A disp. Petriccione, Marano, Biagetti, Dumani, Masala, Bracco, Zambrato, Nunziatini, Lunghi, Starita, Bonin, Di Stefano, Diakite. All. Pazienza CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Rossini, Panelli, Pitti; Tcheuna, Figoli, Rosetti, Cecotti; Cortesi, Pietra; Stanzani. A disp. Scacchetti, Perta, Rigo, Lombardi, Visani, Toure, Arcopinto, Amayah, Sall, Mahrani. All. Cassani Arbitro: Picardi di Viareggio