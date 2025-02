Il Carpi spera nelle punte. A Pontedera servono gol

di Davide SettiCARPIGol degli attaccanti cercansi (disperatamente?). L’appello lo lancia il Carpi all’ingresso della fase decisiva della stagione, che sabato porterà i biancorossi sul campo del Pontedera. Calanca e compagni troveranno la squadra più in forma del campionato, l’unica fra le 20 ad aver vinto le ultime 3 gare di fila, che poi sono 4 delle ultime 5, facendo un balzo decisivo lontano dai playout e planando nei playoff, a +4 sui biancorossi. Un filotto ottenuto sbancando Arezzo e Campobasso e battendo il Pineto trascinati dal nuovo arrivato Vitali, punta 2002 prelevato dal Picerno che dopo un solo gol con i lucani in 6 mesi si è scatenato con 3 reti in 3 gare, ben spalleggiato da Corona autore di 2 gol. In Toscana il Carpi chiederà proprio agli attaccanti di ritrovare quella verve che era stata decisiva nell’ottimo girone di andata. Nelle ultime 7 gare i biancorossi hanno segnato infatti appena 3 gol, di cui uno su azione (Contiliano con la Spal) e due da palla inattiva. Uno score magro soprattutto per le punte. Gerbi è fermo a i suoi 7 gol dall’ultima di andata a Sestri, 7 giornate fa, Saporetti da 8 turni (respinta sul rigore fallito con la Torres), ma su azione addirittura non timbra da 19 giornate (a Pescara un girone fa), Sall ha esultato l’ultima volta 9 turni fa a Legnago, Stanzani una sola volta 13 giornate fa a Pineto e Cortesi su azione ha segnato solo a Ferrara (21 giornate fa). Senza contare Fossati, l’ultimo arrivato, che complice anche i due mesi senza giocare a Gubbio non segna dal timbro contro il Carpi del 17 novembre scorso. Proprio Fossati si candida per giocare dal 1’ al fianco di Gerbi con Cortesi alle spalle nel 4-3-1-2, il suo utilizzo da under permetterà così di rimettere Sorzi fra i pali. Intanto ieri a San Felice è rimasto fermo Visani per la febbre, mentre è rientrato Rigo, sempre a parte Tcheuna e Cecotti, assenti a Pontedera come Contiliano e Forapani, mentre rientrerà Mandelli.