Il Carpi tra sogno e beffa. Pari con la Juve Next Gen

CARPI 1 JUVENTUS NEXT GEN 1

CARPI (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Lombardi, Rossini; Stanzani (16’st Amayah), Casarini (30’st Verza), Rosetti, Cecotti; Cortesi (48’st Sall), Arcopinto (30’st Forte); Gerbi. A disp. Furghieri, Scacchetti, Panelli, Pitti, Rigo, Visani, Figoli. All. Cassani.

JUVENTUS NEXT GEN (3-5-2): Mangiapoco; Pedro Felipe, F. Scaglia, Turicchia (5’st Anghelè); Cudrig (1’st Perotti), Owusu (16’st Amaradio), Faticanti, Macca (45’st Vacca), Puczka; Deme (20’st Okoro), Guerra. A disp. S. Scaglia, Bruno, Martinez Crous, Van Aarle, Savio, Crapisto, Ngana, Pagnucco, Pugno. All. Brambilla

Arbitro: Zago di Conegliano

Reti: 32’st Cortesi, 50’st Vacca

Note: spettatori totali 1880. Ammoniti Cortesi, Lombardi, Perotti, Owusu, Deme, Pedro Felipe. Angoli 4-2. Recupero 2’, 6’

L’urlo da tre punti resta strozzato in gola, ma al Carpi vanno gli applausi dei quasi 2mila spettatori presenti ieri in un Cabassi insolitamente silenzioso per la mancanza del tifo degli ultras (che, come accade in altri stadi e tra altri gruppi ultras, sono rimasti fuori per protestare contro le squadre B) ma bollente di passione per una squadra che ha lottato e giocato e probabilmente avrebbe meritata la vittoria. L’aveva costruita Cortesi con un guizzo da centro area dopo la corta respinta di Mangiapoco su Verza a 13’ dalla fine, ma la zampata (contestata) al 95’ di Vacca – entrato proprio al 90’ – ha regalato alla Juve Next Gen l’1-1 beffardo.

Il grande protagonista della prima stagionale è stato il Fvs (Football Video Support) che è intervenuto due volte fermando il gioco per oltre 10’ totali. La prima chiamata è stata del Carpi, qualche istante dopo l’1-0, per togliere il secondo ingiusto giallo a Lombardi che secondo l’arbitro aveva toccata col braccio, ma la review ha evidenziato il tocco di petto; nella seconda chiamata sul pari juventino (automatica dopo ogni gol) invece l’arbitro non ha ritenuto volontario lo step on foot di Pedro Felipe su Gerbi che aveva dato il la all’azione.

Senza Figoli, che non ha recuperato, il Carpi ha fatto fatica a palleggiare, lasciando spesso campo alla Juve, ma si è fatto preferire nelle occasioni per 45’, animato da un Cortesi già frizzante. Il fantastista ha calciato in avvio sull’esterno della rete, poi dopo il mancino largo di Gerbi è stato Cecotti con un tiro cross deviato a far venire i brividi a Mangiapoco. Il momento migliore biancorosso alla mezz’ora, con incornata out di Cortesi su cross di Arcopinto e il mancino ancora del 72 parato dal portiere e dal corner Zagnoni ha sfiorato, ancora di testa, l’1-0. La Juve ha creato la sua unica vera palla gol da punizione di Puczka incornata sulla traversa da Cudrig, grazie anche alla deviazione di Sorzi.

Il Carpi della ripresa ha chiamato due volte in causa Mangiapoco, con Rosetti e Cortesi, poi il vantaggio biancorosso ha cambiato l’inerzia, dopo una splendida azione sul fondo Cecotti-Gerbi e il cross per Verza. Il Carpi subito dopo ha tirato un sospiro per il rosso ’tolto’ a Lombardi, ma nel finale Vacca, servito da un cross di Perotti da destra, ha gelato il Cabassi.