Il cartellone del weekend. Dalla B ai dilettanti
Già in archivio tutto il turno inaugurale della C
Serie B (1ª giornata): Spezia-Carrarese, Venezia-Bari (ore 19); Catanzaro-Sudtirol, Frosinone-Avellino (ore 21). Domani (ore 20.30): Sampdoria-Modena. Già disputate: Pescara-Cesena 1-3, Empoli-Padova 3-1, Entella-Juve Stabia 1-1, Monza-Mantova 1-0, Palermo-Reggiana 2-1.
Serie C, girone B (1ª giornata). Arezzo-Forlì 1-0, Livorno-Ternana 1-0, Perugia-Guidonia 0-0, Pineto-Vis Pesaro 1-1, Sambenedettese-Bra 1-0, Torres-Pontedera 1-0, Ascoli-Pianese 0-0, Carpi-Juventus Under 23 1-1, Ravenna-Campobasso 3-2, Rimini-Gubbio 0-1.
Classifica: Ravenna, Arezzo, Sambenedettese, Torres, Gubbio, Livorno 3; Ascoli, Perugia, Vis Pesaro, Carpi, Pianese, Pineto, Juventus Under 23, Guidonia 1; Forlì, Rimini, Ternana, Pontedera, Bra, Campobasso 0.
Serie D, Coppa Italia (turno preliminare, ore 16). Sammaurese-San Sepolcro, San Marino-Tropical Coriano.
Eccellenza, Coppa Italia (1ª giornata, ore 17.30). Girone 7: Mezzolara-Medicina Fossatone, Sanpaimola-Massa Lombarda. Girone 8: Russi-Fcr Forlì, Solarolo-Faenza. Girone 9: Young Santarcangelo-Pietracuta, Sampierana-Fratta Terme.
