Il cartellone del weekend. Eccellenza, riflettori puntati sull’antistadio: c’è Fcr-Russi
Promozione, big match in casa per il Civitella con la Saviganese. Prima, Forlimpopoli a raffica. col Modigliana, blitz della Pianta.
Serie B (5ª giornata): Modena-Pescara (17.15), Empoli-Carrarese (19.30). Già disputate: Catanzaro-Juve Stabia 2-2, Avellino-Entella 2-0, Cesena-Palermo 1-1, Mantova-Frosinone 1-5, Sudtirol-Reggiana 3-1, Venezia-Spezia 2-0, Monza-Padova 0-1, Bari-Sampdoria 1-1.
Classifica: Cesena, Palermo, Frosinone 11; Modena, Avellino 10; Sudtirol, Venezia 8; Juve Stabia, Monza, Padova 7; Carrarese, Catanzaro, Reggiana, Entella 5; Pescara, Empoli 4; Mantova 3; Bari, Spezia 2; Sampdoria 1.
Serie C (7ª giornata): Bra-Guidonia 2-1, Livorno-Campobasso 0-0, Ravenna-Ternana 1-0, Sambenedettese-Juventus Under 23 4-2, Torres-Ascoli 0-1, Arezzo-Carpi 3-1, Perugia-Pianese 0-1, Pineto-Rimini 1-2, Pontedera-Forlì 2-1, Vis Pesaro-Gubbio 1-1.
Classifica: Arezzo, Ravenna 18; Ascoli 17; Gubbio 12; Sambenedettese, Juventus U23, Campobasso 11; Guidonia, Ternana 10; Pianese, Forlì 9; Carpi, Pineto 8; Pontedera, Livorno, Vis Pesaro 7; Bra, Torres 5; Perugia 3; Rimini -4.
Serie D (5ª g. ore 15). Girone D: Trevigliese-Tropical Coriano.
Classifica: Pro Sesto, Pistoiese 10; Cittadella Vm, Lentigione, Crema 9; Piacenza, Sangiuliano City 7; Trevigliese 6; Desenzano, Correggese, Imolese 5; Rovato, S. Angelo 4; Sasso Marconi 3; Tropical Coriano, Palazzolo 2; Tuttocuoio, Progresso 1.
Girone F: Atl. Ascoli-Ostia Mare, Castelfidardo-Ancona, Chieti-L’Aquila, Giulianova-Notaresco, Maceratese-Sammaurese, Recanatese-S. Marino, Sora-Forsempronese, Unipomezia-Termoli, Vigor Senigallia-Teramo.
Classifica: Ostia Mare 12; Notaresco, L’Aquila 10; Ancona 9; Teramo 8; Termoli 7; Forsempronese, Chieti 6; Giulianova, Unipomezia 5; Sora, Recanatese, Vigor Senigallia 4; Maceratese, Sammaurese 3; Atl. Ascoli 2; S. Marino, Castelfidardo 0.
Eccellenza (5ª g. 15.30): Faenza-Sampierana, Fcr Forlì-Russi, Mesola-Medicina F., Mezzolara-Massa Lombarda, Pietracuta-Castenaso, S, Agostino-Fratta Terme, Sanpaimola-Y. Santarcangelo, Solarolo-Osteria Grande. Ieri: Spal-Comacchiese 1-0.
Classifica: Castenaso, Sampierana, Mezzolara 10; Fratta Terme, Fcr Forlì, Spal 9; Medicina Fossatone, Sant’Agostino 7; Young Santarcangelo 6; Massa Lombarda, Sanpaimola, Osteria Grande, Mesola, Russi 4; Faenza 3; Comacchiese, Solarolo 1; Pietracuta 0.
Promozione (5ª g. 15.30). Girone C: Valsetta Lagaro (7)-Sparta Castel Bolognese (7).
Girone D: Bellaria-Gambettola, Bellariva V.-Diegaro, Cervia Utd-Bagnacavallo, Civitella-Savignanese, Riccione-Classe, S. Pietro in Vincoli-Reno, Vis Novafeltria-Bakia. Ieri: Roncofreddo-Misano 0-1. Riposa: Stella.
Classifica: Misano 13; Savignanese 10; Roncofreddo, Cervia Utd 7; Stella 6; Reno, Gambettola, Bellariva V., S. Pietro in Vincoli, Bagnacavallo, Bakia 5; Diegaro, Riccione, Vis Novafeltria 4; Civitella 3; Classe 1; Bellaria 0.
Prima Categoria (3ª g. 15.30). Girone F: Centro Erika (3)-Olimpia Quartesana (0), Frugesport (1)-Nuova Codigorese (3), Real Fusignano (3)-Copparo (6), Stella Rossa (1)-Portuense (6), Savarna (3)-Reno Molinella (6). Ieri: Only Sport (4)-Cotignola (1) 2-1.
Girone G: Fosso Ghiaia-Edelweiss, Meldola-Virtus Faenza, S. Sofia-Fontanelice, Savio-T. Pedagna, St. Azzurra Zolino-Carpena, Vecchiazzano-Castel del Rio. Ieri: Forlimpopoli-Modigliana 6-2, Fiumanese-Pianta 0-1.
Classifica: Savio, Forlimpopoli 6; Meldola, Fosso Ghiaia, Edelweiss, V. Faenza 4; Vecchiazzano, Pianta 3; C. del Rio, Fiumanese, Fontanelice, Stella Azzurra, T. Pedagna 2; S. Sofia, Modigliana 1; Carpena 0.
Girone H: Bagno di Romagna-Granata, Due Emme-S. Bartolo Gabicce Mare, Real S. Clemente-Rubicone C., S. Ermete-Rumagna (Canonica), S. Vittore-Victoria, Torconca-Collinello, Verucchio-Gatteo. Ieri: Superga ’63-Acc. Marignanese 1-3.
Classifica: Victoria, Torconca, S. Bartolo Gm, Acc. Marignanese 6; Collinello 4; Due Emme, Rubicone Calisese, Rumagna, S. Vittore, S. Ermete, Bagno, Superga ’63 3; Real S. Clemente 1; Granata, Verucchio, Gatteo 0.
