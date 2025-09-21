Il cartellone del weekend. Eccellenza, alla Fratta il fanalino. Fcr, è big match a Castenaso
Promozione, Civitella a Misano. Prima Categoria, Pianta ko 0-1. nell’anticipo. Oggi derby. a Forlimpopoli e Modigliana.
Serie B (4ª giornata): Carrarese-Avellino (15), Pescara-Empoli (17.15), Padova-Entella (19.30). Già disputate: Frosinone-Sudtirol 2-2, Palermo-Bari 2-0, Reggiana-Catanzaro 2-2, Spezia-Juve Stabia 1-3, Venezia-Cesena 1-2, Monza-Samp 1-0, Mantova-Modena 1-3.
Classifica: Cesena, Palermo, Modena 10; Frosinone 8; Monza 7; Juve Stabia 6; Carrarese, Venezia, Entella, Sudtirol, Reggiana 5; Avellino, Empoli, Catanzaro 4; Mantova 3; Spezia 2; Pescara, Bari, Padova 1; Samp 0.
Serie C (5ª giornata): Arezzo-Guidonia 0-1, Pontedera-Campobasso 0-4, Ravenna-Perugia 3-2, Rimini-Forlì 1-0, Gubbio-Bra 1-0, Livorno-Ascoli 0-3, Pineto-Juventus U23 2-3, Samb-Carpi 0-1, Torres-Ternana 1-1, Vis Pesaro-Pianese 0-0.
Classifica: Arezzo, Ravenna 12; Gubbio, Ascoli 11; Pineto, Juventus U23, Carpi 8; Guidonia, Campobasso, Ternana 7; Forlì, Pianese, Vis Pesaro 6; Samb, Pianese, Torres 5; Pontedera 4; Perugia, Livorno 3; Bra 2; Rimini -7.
Serie D (2ª giornata, ore 15). Girone D: Progresso-Tropical Coriano 1-1.
Classifica: Pro Sesto, Cittadella, Sangiuliano 6; Pistoiese 4; Correggese, Trevigliese, S. Marconi, Lentigione, Rovato, Piacenza, S. Angelo, Crema 3; Tropical 2; Desenzano, Imolese, Tuttocuoio, Palazzolo, Progresso 1.
Girone F: Atl. Ascoli-Ancona, Castelfidardo-L’Aquila, Giulianova-Teramo, Maceratese-Forsempronese, Recanatese-Termoli, S. Marino-Ostia Mare, Unipomezia-Notaresco, V. Senigallia-Sora. Ieri: Chieti-Sammaurese 2-1.
Classifica: Ostia Mare 6; Chieti 5; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Teramo, Vigor Senigallia 4; Termoli, Ancona, Sammaurese, Recanatese 3; Forsempronese, Atl. Ascoli, Unipomezia 2; Sora 1; S. Marino, Maceratese, Castelfidardo 0.
Eccellenza (4ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Fcr Forlì, Comacchiese-Osteria G., Y. Santarcangelo-Mezzolara, Faenza-S. Agostino, Fratta Terme-Pietracuta, M. Lombarda-Solarolo, Sampierana-Mesola. Ieri: Russi-Sanpaimola 1-3, Medicina Fossatone-Ars et Labor Ferrara 1-0.
Classifica: Fcr Forlì 9; Castenaso, Sampierana, Mezzolara, Medicina Fossatone 7; Ars et Labor Ferrara, Y. Santarcangelo, Fratta Terme, S. Agostino 6; Mesola, Russi, Sanpaimola 4; Osteria Grande 3; Faenza 2; Solarolo, Massa Lombarda 1; Comacchiese, Pietracuta 0.
Promozione (4ª giornata, ore 15.30). Girone C: Sparta Castel Bolognese (4)-X Martiri (4).
Girone D: Bakia-Riccione, Diegaro-Roncofreddo (Martorano), Gambettola-Cervia Utd, Misano-Civitella, Reno-Bellaria, Stella-Bellariva. Ieri: Bagnacavallo-San Pietro in Vincoli 0-0, Savignanese-Vis Novafeltria 1-0. Rip. Classe.
Classifica: Savignanese 10; Misano 7; Roncofreddo, Cervia Utd 6; Bagnacavallo, San Pietro in Vincoli 5; Bellariva, Gambettola, Riccione, Reno, Vis Novafeltria 4; Diegaro, Civitella, Stella, 3; Bakia 2; Classe 1; Bellaria 0.
Prima Categoria (2ª giornata, 15.30). Girone F: Bando (1)-Real Fusignano (3), Cotignola (0)-Consandolo (0), Copparo (3)-Centro Erika (3), N. Codigorese (3)-Savarna (0), Portuense (3)-Only Sport Alfonsine (1). Ieri: Pontelagoscuro (4)-Frugesport (1) 3-2.
Girone G: Forlimpopoli-Vecchiazzano, Carpena-Savio, Castel del Rio-Fiumanese, Edelweiss-Stella Azzurra, Fontanelice-Meldola, Modigliana-Santa Sofia, Tozzona P.-Fosso Ghiaia. Ieri: Pianta-Virtus Faenza 0-1.
Classifica: Virtus Faenza 4; Meldola, Fosso Ghiaia, Savio, Vecchiazzano, Edelweiss 3; Castel del Rio, Fiumanese, Fontanelice, Stella Azzurra, Tozzona P. 1; Santa Sofia, Modigliana, Forlimpopoli, Pianta, Carpena 0.
Girone H: Collinello-Verucchio, Gatteo-Superga ’63, Rubicone C.-S. Ermete, Rumagna-Acc. Marignanese, S. Bartolo Gabicce Mare-S. Vittore, Torconca-Real S. Clemente, Victoria-Bagno. Ieri: Granata-Due Emme 1-2.
Classifica: Victoria, S. Ermete, San Vittore, Acc. Marignanese, Bagno, San Bartolo Gm, Torconca, Due Emme 3; Collinello, Real San Clemente 1; Granata, Rumagna, Verucchio, Gatteo, Rubicone C., Superga ’63 0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su