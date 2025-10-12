Acquista il giornale
Il cartellone del weekend. Eccellenza, l’Fcr difende la vetta nel big match in casa della Spal

Il FrattaTerme difende a Faenza la sua posizione nei quartieri alti. Promozione, scontro salvezza. interno del Civitella col Classe.

di UGO BENTIVOGLI
12 ottobre 2025
Serie B (7ª giornata). Classifica: Modena 17; Palermo 15; Frosinone 14; Venezia, Avellino 12; Monza, Cesena 11; Carrarese, Juve Stabia 10; Empoli, Reggiana, Sudtirol 9; Padova 8; Catanzaro, Entella, Bari 6; Sampdoria, Pescara 5; Mantova 4; Spezia 3.

Serie C (9ª giornata): Vis Pesaro-Torres (12.30), Ascoli-Pontedera (17.30), Samb-Ravenna (20.30). Già disputate: Arezzo-Gubbio 1-0, Bra-Carpi 1-3, Perugia-Rimini 0-1, Forlì-Ternana 1-1, Guidonia-Pianese 1-0, Pineto-Livorno 3-0. Rinviata Juve U. 23-Campobasso (22 ottobre). Classifica: Arezzo 24; Ravenna, 21; Ascoli 20; Samb, Carpi, Ternana 14; Gubbio, Forlì, Guidonia 13; Pianese, Campobasso 12; Juve U23, Pineto 11; Pontedera, Vis Pesaro 8; Livorno 7; Bra, Torres 5; Perugia 3; Rimini -2.

Serie D (7ª giornata, 15). Girone D: Crema-Tropical Coriano. Classifica: Lentigione 15; Crema 13; Pistoiese 12; Pro Sesto 11; S. Angelo 10; Cittadella Vis Modena, Sangiuliano City, Piacenza 9; Desenzano 8; Rovato Vertovese, Correggese, Imolese 7; Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo 6; Tropical Coriano 5; Progresso 4; Tuttocuoio 2. Girone F: Castelfidardo-Atl. Ascoli, Chieti-Ancona, Forsempronese-Teramo, Giulianova-Termoli, Maceratese-L’Aquila, Recanatese-Ostia M., Sora-Sammaurese, Unipomezia-San Marino, Vigor Senigallia-Notaresco. Classifica: Ostia Mare 18; Ancona 15; Teramo, L’Aquila 14; Notaresco 13; Chieti 10; Termoli, Unipomezia 8; Forsempronese, Vigor Senigallia 7; Maceratese, Giulianova 6; Atl. Ascoli, Sora 5; Recanatese, Sammaurese 4; San Marino 3; Castelfidardo 1.

Eccellenza (7ª giornata, 15.30): Spal-Fcr Forlì, Faenza-Fratta Terme, Mesola-Castenaso, Mezzolara-Comacchiese, Sant’Agostino-Massa Lombarda, Sampierana-Y. Santarcangelo, Sanpaimola-Medicina F.. Rinviata (15 ottobre): Pietracuta-Osteria Grande. Ieri: Solarolo-Russi 1-1. Classifica: Fcr Forlì, Medicina F., Castenaso, S. Agostino 13; Fratta, Spal 12; Massa Lombarda, Sampierana, Mezzolara 10; Russi 9; Sanpaimola 8; Y. Santarcangelo 7; Faenza 6; Osteria G. 5; Mesola, Solarolo 4; Comacchiese 2; Pietracuta 0.

Promozione (7ª giornata, 15.30). Girone C: Gallo (1)-Sparta Castel Bolognese (8). Girone D: Bellaria-Reno, Bellariva Virtus-Savignanese, Cervia Utd-Diegaro, Civitella-Classe, Roncofreddo-Bakia, S. Pietro in Vincoli-Misano, Stella-Bagnacavallo. Ieri: Vis Novafeltria-Riccione 1-0. Riposa: Gambettola. Classifica: Misano, Savignanese 16; Vis Novafeltria 13; Cervia Utd 11; Stella 9; Reno, Gambettola, Bakia, Diegaro 8; Riccione, Roncofreddo 7; Bellariva, Bagnacavallo 6; S. Pietro in Vincoli 5; Bellaria, Civitella 3; Classe 1.

Prima Categoria (5ª giornata, 15.30). Girone F: Bando (8)-Cotignola (4), Centro Erika (4)-Portuense Etrusca (10), Consandolo (2)-Olimpia Quartesana (3), Frugesport (4)-Placci Bubano (2), Only Sport (4)-Copparo (12), Pontelagoscuro (6)-Nuova Codigorese (6), Savarna (6)-Stella Rossa (4). Ieri: Real Fusignano (3)-Reno Molinella (13) 2-5. Girone G: Forlimpopoli-Castel del Rio, Fosso Ghiaia-Fontanelice, Meldola-Tozzona Pedagna, Modigliana-Edelweiss, S. Sofia-Pianta, Stella Azzurra Z--Virtus Faenza, Vecchiazzano-Carpena. Ieri: Fiumanese-Savio 3-0. Classifica: Fontanelice, Tozzona Pedagna, Fiumanese 8; Meldola, Fosso Ghiaia, Savio, Edelweiss 7; Pianta, Forlimpopoli 6; Virtus Faenza 5; Modigliana, Castel del Rio, Vecchiazzano 4; Stella Azzurra Zolino 3; Santa Sofia 2; Carpena 1. Girone H: Collinello-S. Bartolo Gabicce Mare, Due Emme-Gatteo, Real S. Clemente-Victoria, S. Ermete-Bagno di Romagna, S. Vittore-Acc. Marignanese, Superga ’63-Granata, Verucchio-Rumagna. Ieri: Torconca-Rubicone Calisese 3-2. Classifica: Victoria, Torconca 12; Collinello 10; S. Bartolo Gm 9; S. Vittore, Bagno di Romagna, Superga ’63, Rubicone Calisese, Rumagna, Due Emme, Accademia Marignanese 6; Gatteo, Verucchio, Granata, S. Ermete 3; Real S. Clemente 1.

