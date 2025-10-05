Acquista il giornale
  4. Il cartellone del weekend. II Ravenna all’ora di pranzo fa visita alla Juventus Next Gen

Il cartellone del weekend. II Ravenna all’ora di pranzo fa visita alla Juventus Next Gen

Eccellenza, due match da non fallire: Fratta Terme in casa con il Mesola e Fcr ospite dell’Osteria Grande.

di UGO BENTIVOGLI
5 ottobre 2025
Serie B (7ª giornata): Carrarese-Juve Stabia, Sudtirol-Empoli (15), Samp-Pescara (17.15), Modena-Entella (19.30). Ieri: Avellino-Mantova 0-0, Bari-Padova 2-1, Monza-Catanzaro 2-1, Venezia-Frosinone 3-0, Spezia-Palermo 1-2, Cesena-Reggiana 1-2.

Classifica: Palermo 15; Frosinone, Modena 14; Avellino, Venezia 12; Cesena, Monza 11; J. Stabia 10; Sudtirol, Reggiana 9; Padova 8; Carrarese 7; Catanzaro, Entella, Empoli, Bari 6; Pescara 5; Mantova 4; Spezia 3; Samp 2.

Serie C (8ª giornata): Juventus Under 23-Ravenna (ore 12.30), Carpi-Perugia, Forlì-Guidonia (ore 17.30), Gubbio-Pontedera (ore 20.30). Già disputate: Pianese-Livorno 2-1, Rimini-Arezzo 0-1, Ascoli-Bra 4-1, Ternana-Pineto 2-1, Torres-Samb 0-2, Campobasso-Vis Pesaro 2-2.

Classifica: Arezzo 21; Ascoli 20; Ravenna 18; Samb 14; Ternana 13; Gubbio, Pianese, Campobasso 12; Juve U23 11; Guidonia 10; Forlì 9; Carpi, Pineto, Vis Pesaro 8; Pontedera, Livorno 7; Bra, Torres 5; Perugia 3; Rimini -4.

Serie D (6ª giornata, 15). Girone D: Tropical Coriano-S. Angelo.

Classifica: Lentigione 12; Pro Sesto, Pistoiese 11; Crema 10; Cittadella Vis Modena 9; Desenzano, Piacenza, Sangiuliano 8; S. Angelo 7; Trevigliese, Correggese, Imolese 6; Tropical, Palazzolo 5; Rovato 4; Sasso Marconi 3; Tuttocuoio 2; Progresso 1.

Girone F: Ancona-Recanatese, Forsempronese-V. Senigallia, Sammaurese-Giulianova, L’A-quila-Unipomezia, Notaresco-Chieti, Ostia Mare-Sora, San Marino-Atl. Ascoli, Teramo-Maceratese, Termoli-Castelfidardo.

Classifica: Ostia Mare 15; Notaresco 13; Ancona 12; Teramo, L’Aquila 11; Unipomezia 8; Termoli, Forsempronese, Chieti 7; Maceratese 6; Sora, Giulianova 5; Recanatese, Vigor Senigallia 4; San Marino, Sammaurese 3; Atl. Ascoli 2; Castelfidardo 0.

Eccellenza (6ª giornata, 15.30): Comacchiese-Solarolo, Young Santarcangelo-S. Agostino, Fratta Terme-Mesola, Medicina F.-Mezzolara, Osteria Grande-Fcr Forlì, Russi-Faenza, Sampierana-Sanpaimola. Ieri: Castenaso-Spal 0-3, Massa Lombarda-Pietracuta 1-0.

Classifica: Castenaso 13; Spal 12; Fcr Forlì, Medicina F., Sampierana, Mezzolara, S. Agostino, Massa Lombarda 10; Fratta Terme 9; Y. Santarcangelo 7; Faenza 6; Sanpaimola, Osteria Grande, Russi 5; Mesola 4; Solarolo 2; Comacchiese 1; Pietracuta 0.

Promozione (6ª giornata, 15.30). Girone C: Sp. Castel Bolognese (7)-Atl. Castenaso (6).

Girone D: Bagnacavallo-Bellaria, Bakia-Civitella, Classe-Vis Novafeltria, Diegaro-S. P. in Vincoli (Martorano), Gambettola-Stella, Misano-Bellariva, Savignanese-Roncofreddo. Ieri: Reno-Cervia U. 1-3. Rip. Riccione.

Classifica: Misano, Savignanese 13; Cervia Utd 11; Reno, Gambettola 8; Riccione, Roncofreddo, Vis Novafeltria 7; Bellariva Virtus, Bagnacavallo, Stella 6; S. Pietro in Vincoli, Bakia, Diegaro 5; Civitella 3; Classe 1; Bellaria Igea Marina 0.

Prima Categoria (3ª giornata, 15.30). Girone F: Placci Bubano (9)-Savarna (3), Bando (5)-O. S. Alfonsine (4), Cotignola (1)-Frugesport (4), Nuova Codigorese (3)-Real Fusignano (3), O. Quartesana (3)-Stella Rossa (1); Portuense Etrusca (9)-Pontelagoscuro (5), Reno Molinella (9)-Centro Erika (3); ieri Copparo (12)-Consandolo (2) 1-0.

Girone G: Carpena-Fiumanese, Castel del Rio-S. Sofia, Edelweiss-Vecchiazzano, Modigliana-Fosso Ghiaia, Pianta-Meldola, T. Pedagna-Forlimpopoli, Virtus Faenza-Savio. Ieri: Fontanelice-Stella Azzurra Zolino 3-0.

Classifica: Fonmtanelice 8; Meldola, Fosso Ghiaia 7; Forlimpopoli, Savio 6; Tozzona Pedagna 5; Vecchiazzano, Edelweiss, Virtus Faenza 4; Pianta, Castel del Rio, St. Azzurra 3; Fiumanese 2; S. Sofia, Modigliana, Carpena 1.

Girone H: Acc. Marignanese-Bagno, Collinello-Due Emme, Gatteo-S. Vittore, Granata-Torconca, Rubicone C.-Verucchio, Rumagna-Superga ’63, Victoria-S. Ermete. Ieri: S. Bartolo Gabicce Mare-Real S. Clemente 5-1.

Classifica: Victoria, S. Bartolo Gm 9; Collinello 7; Rubicone C., Rumagna, Torconca, Due Emme, Acc. Marignanese 6; Gatteo, Granata, S. Vittore, S. Ermete, Bagno, Superga ’63 3; Real S. Clemente 1; Verucchio 0.

