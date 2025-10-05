Il cartellone del weekend. II Ravenna all’ora di pranzo fa visita alla Juventus Next Gen
Eccellenza, due match da non fallire: Fratta Terme in casa con il Mesola e Fcr ospite dell’Osteria Grande.
Serie B (7ª giornata): Carrarese-Juve Stabia, Sudtirol-Empoli (15), Samp-Pescara (17.15), Modena-Entella (19.30). Ieri: Avellino-Mantova 0-0, Bari-Padova 2-1, Monza-Catanzaro 2-1, Venezia-Frosinone 3-0, Spezia-Palermo 1-2, Cesena-Reggiana 1-2.
Classifica: Palermo 15; Frosinone, Modena 14; Avellino, Venezia 12; Cesena, Monza 11; J. Stabia 10; Sudtirol, Reggiana 9; Padova 8; Carrarese 7; Catanzaro, Entella, Empoli, Bari 6; Pescara 5; Mantova 4; Spezia 3; Samp 2.
Serie C (8ª giornata): Juventus Under 23-Ravenna (ore 12.30), Carpi-Perugia, Forlì-Guidonia (ore 17.30), Gubbio-Pontedera (ore 20.30). Già disputate: Pianese-Livorno 2-1, Rimini-Arezzo 0-1, Ascoli-Bra 4-1, Ternana-Pineto 2-1, Torres-Samb 0-2, Campobasso-Vis Pesaro 2-2.
Classifica: Arezzo 21; Ascoli 20; Ravenna 18; Samb 14; Ternana 13; Gubbio, Pianese, Campobasso 12; Juve U23 11; Guidonia 10; Forlì 9; Carpi, Pineto, Vis Pesaro 8; Pontedera, Livorno 7; Bra, Torres 5; Perugia 3; Rimini -4.
Serie D (6ª giornata, 15). Girone D: Tropical Coriano-S. Angelo.
Classifica: Lentigione 12; Pro Sesto, Pistoiese 11; Crema 10; Cittadella Vis Modena 9; Desenzano, Piacenza, Sangiuliano 8; S. Angelo 7; Trevigliese, Correggese, Imolese 6; Tropical, Palazzolo 5; Rovato 4; Sasso Marconi 3; Tuttocuoio 2; Progresso 1.
Girone F: Ancona-Recanatese, Forsempronese-V. Senigallia, Sammaurese-Giulianova, L’A-quila-Unipomezia, Notaresco-Chieti, Ostia Mare-Sora, San Marino-Atl. Ascoli, Teramo-Maceratese, Termoli-Castelfidardo.
Classifica: Ostia Mare 15; Notaresco 13; Ancona 12; Teramo, L’Aquila 11; Unipomezia 8; Termoli, Forsempronese, Chieti 7; Maceratese 6; Sora, Giulianova 5; Recanatese, Vigor Senigallia 4; San Marino, Sammaurese 3; Atl. Ascoli 2; Castelfidardo 0.
Eccellenza (6ª giornata, 15.30): Comacchiese-Solarolo, Young Santarcangelo-S. Agostino, Fratta Terme-Mesola, Medicina F.-Mezzolara, Osteria Grande-Fcr Forlì, Russi-Faenza, Sampierana-Sanpaimola. Ieri: Castenaso-Spal 0-3, Massa Lombarda-Pietracuta 1-0.
Classifica: Castenaso 13; Spal 12; Fcr Forlì, Medicina F., Sampierana, Mezzolara, S. Agostino, Massa Lombarda 10; Fratta Terme 9; Y. Santarcangelo 7; Faenza 6; Sanpaimola, Osteria Grande, Russi 5; Mesola 4; Solarolo 2; Comacchiese 1; Pietracuta 0.
Promozione (6ª giornata, 15.30). Girone C: Sp. Castel Bolognese (7)-Atl. Castenaso (6).
Girone D: Bagnacavallo-Bellaria, Bakia-Civitella, Classe-Vis Novafeltria, Diegaro-S. P. in Vincoli (Martorano), Gambettola-Stella, Misano-Bellariva, Savignanese-Roncofreddo. Ieri: Reno-Cervia U. 1-3. Rip. Riccione.
Classifica: Misano, Savignanese 13; Cervia Utd 11; Reno, Gambettola 8; Riccione, Roncofreddo, Vis Novafeltria 7; Bellariva Virtus, Bagnacavallo, Stella 6; S. Pietro in Vincoli, Bakia, Diegaro 5; Civitella 3; Classe 1; Bellaria Igea Marina 0.
Prima Categoria (3ª giornata, 15.30). Girone F: Placci Bubano (9)-Savarna (3), Bando (5)-O. S. Alfonsine (4), Cotignola (1)-Frugesport (4), Nuova Codigorese (3)-Real Fusignano (3), O. Quartesana (3)-Stella Rossa (1); Portuense Etrusca (9)-Pontelagoscuro (5), Reno Molinella (9)-Centro Erika (3); ieri Copparo (12)-Consandolo (2) 1-0.
Girone G: Carpena-Fiumanese, Castel del Rio-S. Sofia, Edelweiss-Vecchiazzano, Modigliana-Fosso Ghiaia, Pianta-Meldola, T. Pedagna-Forlimpopoli, Virtus Faenza-Savio. Ieri: Fontanelice-Stella Azzurra Zolino 3-0.
Classifica: Fonmtanelice 8; Meldola, Fosso Ghiaia 7; Forlimpopoli, Savio 6; Tozzona Pedagna 5; Vecchiazzano, Edelweiss, Virtus Faenza 4; Pianta, Castel del Rio, St. Azzurra 3; Fiumanese 2; S. Sofia, Modigliana, Carpena 1.
Girone H: Acc. Marignanese-Bagno, Collinello-Due Emme, Gatteo-S. Vittore, Granata-Torconca, Rubicone C.-Verucchio, Rumagna-Superga ’63, Victoria-S. Ermete. Ieri: S. Bartolo Gabicce Mare-Real S. Clemente 5-1.
Classifica: Victoria, S. Bartolo Gm 9; Collinello 7; Rubicone C., Rumagna, Torconca, Due Emme, Acc. Marignanese 6; Gatteo, Granata, S. Vittore, S. Ermete, Bagno, Superga ’63 3; Real S. Clemente 1; Verucchio 0.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su