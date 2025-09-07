Il cartellone del weekend. Il Ravenna dopo il ko al Morgagni cerca riscatto in casa con il Bra
Negli anticipi ieri di C risaltano la terza vittoria in tre giornate dell’Arezzo e il blitz della Pianese.
Serie B (in sosta). Prossimo turno (12-14 settembre): Avellino-Monza, Juve Stabia-Reggiana, Modena-Bari, Padova-Frosinone, Pescara-Venezia, Catanzaro-Carrarese, Sampdoria-Cesena, Entella-Mantova, Sudtirol-Palermo, Empoli-Spezia.
Classifica: Cesena, Palermo, Sudtirol, Modena, Frosinone, Carrarese, Monza, Venezia 4; Mantova, Reggiana, Empoli 3; Juve Stabia, Catanzaro, Entella 2; Bari, Padova, Avellino, Spezia 1; Pescara, Sampdoria 0.
Serie C (3ª giornata): Pineto-Pontedera, Ravenna-Bra (ore 17.30); Livorno-Guidonia, Rimini-Ternana, Sambenedettese-Forlì (ore 20.30). Ieri: Gubbio-Perugia 1-1, Arezzo-Vis Pesaro 1-0, Ascoli-Juventus Under 23 0-0, Carpi-Campobasso 2-2, Torres-Pianese 0-2.
Classifica: Arezzo 9; Juventus Under 23, Gubbio, Carpi, Ascoli 5; Pineto, Sambenedettese, Pianese, Campobasso 4; Forlì, Ravenna, Torres, Livorno, Perugia 3; Vis Pesaro 2; Bra, Guidonia 1; Ternana, Pontedera 0; Rimini -10.
Serie D. Girone D: Correggese-Cittadella Vis Modena, Lentigione-Crema, Palazzolo-Rovato Vertovese, Piacenza-Desenzano, Pistoiese-Imolese, Progresso-Pro Sesto, Sant’Angelo-Trevigliese, Sangiuliano City-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Tropical Coriano.
Girone F: Ancona-Ostia Mare, Atletico Ascoli-L’Aquila, Castelfidardo-Sammaurese, Chieti-Fortsempronese, Giulianova-Sora, Maceratese-Vigor Senigallia, Recanatese-Notaresco, Unipomezia-Teramo. Rinviata (17 settembre): San Marino-Termoli.
Eccellenza (2ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Comacchiese, Young Santarcangelo-Ars et Labor Ferrara, Faenza-Mezzolara, Fratta Terme-Solarolo, Massa Lombarda-Osteria Grande, Medicina Fossatone-Fcr Forlì, Russi-Sant’Agostino, Sanpaimola-Mesola. Rinviata: Sampierana-Pietracuta (17 settembre).
Classifica: Fcr Forlì, Fratta Terme, Russi, Sant’Agostino, Young Santarcangelo 3; Castenaso, Faenza, Medicina Fossatone, Mesola, Mezzolara, Osteria Grande, Sampierana, Solarolo 1; Ars et Labor Ferrara, Comacchiese, Pietracuta, Sanpaimola, Massa Lombarda 0.
Promozione (2ª giornata, ore 15.30). Girone C: Sparta Castel Bolognese-F. Gaggio Montano.
Classifica: Msp, Dozzese, Masi Torello Voghiera, Valsetta Lagaro, X Martiri 3; Casumaro, Centese, Faro Gaggio Montano, Felsina, Sparta Castel Bolognese, Valsanterno 1; Bentivoglio, Atletico Castenaso, Gallo, Granamica, Petroniano Idea Calcio, Virtus Castelfranco 0.
Girone D: Bagnacavallo-Roncofreddo, Bellaria Igea Marina-Cervia United (ore 16.30), Diegaro-Vis Novafeltria, Gambettola-Bellariva Virtus, Misano-Riccione, Reno-Civitella, Savignanese-Classe, Stella-San Pietro in Vincoli. Riposa: Bakia.
Classifica: San Pietro in Vincoli, Bellariva Virtus, Civitella, Misano, Riccione, Roncofreddo 3; Bakia, Reno, Savignanese, Vis Novafeltria 1; Cervia United, Bagnacavallo, Classe, Diegaro, Gambettola, Stella, Bellaria Igea Marina 0.
Prima Categoria (1° turno Coppa Emilia, ore 15.30): Centro Erika Lavezzola-Frugesport, Onlly Sport Alfonsine-Real Fusignano, Reno Molinella-Cotignola (Stadio Comunale, Ospital Monacale), Savarna-Stella Rossa Casalborsetti, Carpena-Fosso Ghiaia, Fiumanese-Edelweiss, Meldola-Forlimpopoli, Santa Sofia-Modigliana, Savio-Vecchiazzano, Virtus Faenza-Pianta, Collinello-Real San Clemente, Due Emme-Verucchio, Gatteo Fc-Accademia Marignanese (Comunale di Sant’Angelo di Gatteo), Rumagna-Granata, San Bartolo Gabicce Mare-Sant’Ermete (Comunale, Fanano di Gradara), Torconca-Superga 63, Victoria-Rubicone Calisese. Venerdì: San Vittore-Bagno di Romagna 1-0.
