  4. Il cartellone del weekend. Il Ravenna dopo il ko al Morgagni cerca riscatto in casa con il Bra

Il cartellone del weekend. Il Ravenna dopo il ko al Morgagni cerca riscatto in casa con il Bra

Negli anticipi ieri di C risaltano la terza vittoria in tre giornate dell’Arezzo e il blitz della Pianese.

di UGO BENTIVOGLI
7 settembre 2025
Pallone

Serie B (in sosta). Prossimo turno (12-14 settembre): Avellino-Monza, Juve Stabia-Reggiana, Modena-Bari, Padova-Frosinone, Pescara-Venezia, Catanzaro-Carrarese, Sampdoria-Cesena, Entella-Mantova, Sudtirol-Palermo, Empoli-Spezia.

Classifica: Cesena, Palermo, Sudtirol, Modena, Frosinone, Carrarese, Monza, Venezia 4; Mantova, Reggiana, Empoli 3; Juve Stabia, Catanzaro, Entella 2; Bari, Padova, Avellino, Spezia 1; Pescara, Sampdoria 0.

Serie C (3ª giornata): Pineto-Pontedera, Ravenna-Bra (ore 17.30); Livorno-Guidonia, Rimini-Ternana, Sambenedettese-Forlì (ore 20.30). Ieri: Gubbio-Perugia 1-1, Arezzo-Vis Pesaro 1-0, Ascoli-Juventus Under 23 0-0, Carpi-Campobasso 2-2, Torres-Pianese 0-2.

Classifica: Arezzo 9; Juventus Under 23, Gubbio, Carpi, Ascoli 5; Pineto, Sambenedettese, Pianese, Campobasso 4; Forlì, Ravenna, Torres, Livorno, Perugia 3; Vis Pesaro 2; Bra, Guidonia 1; Ternana, Pontedera 0; Rimini -10.

Serie D. Girone D: Correggese-Cittadella Vis Modena, Lentigione-Crema, Palazzolo-Rovato Vertovese, Piacenza-Desenzano, Pistoiese-Imolese, Progresso-Pro Sesto, Sant’Angelo-Trevigliese, Sangiuliano City-Sasso Marconi, Tuttocuoio-Tropical Coriano.

Girone F: Ancona-Ostia Mare, Atletico Ascoli-L’Aquila, Castelfidardo-Sammaurese, Chieti-Fortsempronese, Giulianova-Sora, Maceratese-Vigor Senigallia, Recanatese-Notaresco, Unipomezia-Teramo. Rinviata (17 settembre): San Marino-Termoli.

Eccellenza (2ª giornata, ore 15.30): Castenaso-Comacchiese, Young Santarcangelo-Ars et Labor Ferrara, Faenza-Mezzolara, Fratta Terme-Solarolo, Massa Lombarda-Osteria Grande, Medicina Fossatone-Fcr Forlì, Russi-Sant’Agostino, Sanpaimola-Mesola. Rinviata: Sampierana-Pietracuta (17 settembre).

Classifica: Fcr Forlì, Fratta Terme, Russi, Sant’Agostino, Young Santarcangelo 3; Castenaso, Faenza, Medicina Fossatone, Mesola, Mezzolara, Osteria Grande, Sampierana, Solarolo 1; Ars et Labor Ferrara, Comacchiese, Pietracuta, Sanpaimola, Massa Lombarda 0.

Promozione (2ª giornata, ore 15.30). Girone C: Sparta Castel Bolognese-F. Gaggio Montano.

Classifica: Msp, Dozzese, Masi Torello Voghiera, Valsetta Lagaro, X Martiri 3; Casumaro, Centese, Faro Gaggio Montano, Felsina, Sparta Castel Bolognese, Valsanterno 1; Bentivoglio, Atletico Castenaso, Gallo, Granamica, Petroniano Idea Calcio, Virtus Castelfranco 0.

Girone D: Bagnacavallo-Roncofreddo, Bellaria Igea Marina-Cervia United (ore 16.30), Diegaro-Vis Novafeltria, Gambettola-Bellariva Virtus, Misano-Riccione, Reno-Civitella, Savignanese-Classe, Stella-San Pietro in Vincoli. Riposa: Bakia.

Classifica: San Pietro in Vincoli, Bellariva Virtus, Civitella, Misano, Riccione, Roncofreddo 3; Bakia, Reno, Savignanese, Vis Novafeltria 1; Cervia United, Bagnacavallo, Classe, Diegaro, Gambettola, Stella, Bellaria Igea Marina 0.

Prima Categoria (1° turno Coppa Emilia, ore 15.30): Centro Erika Lavezzola-Frugesport, Onlly Sport Alfonsine-Real Fusignano, Reno Molinella-Cotignola (Stadio Comunale, Ospital Monacale), Savarna-Stella Rossa Casalborsetti, Carpena-Fosso Ghiaia, Fiumanese-Edelweiss, Meldola-Forlimpopoli, Santa Sofia-Modigliana, Savio-Vecchiazzano, Virtus Faenza-Pianta, Collinello-Real San Clemente, Due Emme-Verucchio, Gatteo Fc-Accademia Marignanese (Comunale di Sant’Angelo di Gatteo), Rumagna-Granata, San Bartolo Gabicce Mare-Sant’Ermete (Comunale, Fanano di Gradara), Torconca-Superga 63, Victoria-Rubicone Calisese. Venerdì: San Vittore-Bagno di Romagna 1-0.

