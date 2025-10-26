Il cartellone del weekend. Il Ravenna a Piancastagnaio per riavvicinarsi all’Arezzo
Anticipi in Prima Categoria: la Pianta passa 1-2 a Fosso Ghiaia e sale in vetta col Fontanelice, che espugna 0-1 Modigliana.
Serie B (9ª giornata): Padova-Juve Stabia (ore 15), Bari-Mantova (17.15). Già disputate: Modena-Empoli 2-1, Avellino-Spezia 0-4, Entella-Pescara 1-1, Monza-Reggiana 3-1, Sampdoria-Frosinone 1-1, Sudtirol-Cesena 0-1, Carrarese-Venezia 3-2, Catanzaro-Palermo 1-0.
Classifica: Modena 21; Cesena, Monza 17; Palermo 16; Frosinone 15; Carrarese 14; Venezia, Juve Stabia 13; Reggiana, Avellino 12; Padova 11; Empoli, Sudtirol, Entella 10; Catanzaro 9; Pescara 7; Bari, Spezia, Sampdoria 6; Mantova 5.
Serie C (11ª giornata): Ascoli-Samb, Bra-Vis Pesaro (14.30), Pianese-Ravenna (17.30). Domani (20.30): Perugia-Livorno. Già disputate: Guidonia-Torres 0-0, Juventus Under 23-Ponteder 0-1, Ternana-Arezzo 1-1, Campobasso-Rimini 1-1, Carpi-Gubbio 0-3, Forlì-Pineto 1-1.
Classifica: Arezzo 28; Ravenna, Ascoli 24; Ternana 18; Guidonia Forlì 17; Campobasso, Gubbio 16; Pineto, Carpi 15; Juventus U23, Samb, 14; Pianese 13; Vis Pesaro 12; Pontedera 11; Livorno 10; Torres 7; Bra 6; Perugia 3; Rimini -1.
Serie D (9ª giornata, 14.30). Girone D: Tropical Coriano-Cittadella Vis Modena.
Classifica: Lentigione 19; Pistoiese, Crema 16; Pro Sesto 15; Desenzano 14; Cittadella Vm, Piacenza 12; Sangiuliano City, Correggese, Rovato Vertovese 11; Imolese, S. Angelo 10; Tropical Coriano, Palazzolo 9; S. Marconi, Trevigliese 6; Progresso 5; Tuttocuoio 3.
Girone F: Castelfidardo-Ostia Mare, Chieti-Atl. Ascoli, Forsempronese-Notaresco, Giulianova-San Marino, Maceratese-Ancona, Sora-L’Aquila, Teramo-Sammaurese, Unipomezia-Recanatese, V. Senigallia-Termoli.
Classifica: Ostia Mare 24; Ancona 19; Teramo 18; L’Aquila, Notaresco 17; Chieti 12; Atletico Ascoli, V. Senigallia 11; Termoli 10; Unipomezia, Maceratese, Sora 9; Forsempronese, Giulianova, S. Marino 7; Recanatese, Sammaurese 4; Castelfidardo 1.
Eccellenza (9ª giornata): in pagina risultati, classifica e prossimo turno.
Promozione (9ª g. 14.30). Girone C: Dozzese (8)-Sparta Castel Bolognese (10).
Girone D: Bellaria-Misano, Bellariva Virtus-Classe, Civitella-Vis Novafeltria, Roncofreddo-Riccione, Gambettola-Reno, San Pietro in Vincoli-Bakia, Stella-Diegaro. Ieri: Cervia United-Savignanese 2-2. Riposa: Bagnacavallo.
Classifica: Savignanese 21; Cervia United 18; Misano 16; Vis Novafeltria, Stella 13; Bakia 12; Diegaro, Roncofreddo, Gambettola 11; Riccione 10; San Pietro in Vincoli, Reno 9; Bellariva Virtus, Bagnacavallo, Civitella, Bellaria 6; Classe 1.
Prima Categoria (7ª giornata, 14.30). Girone F: Bando (9)-Copparo (18), Cotignola (6)-N. Codigorese (9), Consandolo (2)-Centro Erika (7), Frugesport (7)-O. Quartesana (6), Only Sport (7)-Reno Molinella (16), Pontelagoscuro (7)-Placci Bubano (5), Real Fusignano (3)-St. Rossa (8). Ieri: Savarna (13)-Portuense (13) 4-3.
Girone G: Forlimpopoli-Carpena, Edelweiss-Castel del Rio, Fiumanese-Tozzona Pedagna, Santa Sofia-Savio, Stella Azzurra Zolino-Meldola, Vecchiazzano-Virtus Faenza. Ieri: Fosso Ghiaia-Pianta 1-2, Modigliana-Fontanelice 0-1.
Classifica: Pianta e Fontanelice 15; Edelweiss 13; T. Pedagna 11; Savio, Meldola 10; Virtus Faenza, Forlimpopoli 9; F. Ghiaia, Fiumanese 8; C. del Rio, Vecchiazzano 7; Modigliana, St. Azzurra 4; S. Sofia 3; Carpena 2.
Girone H: Collinello-Gatteo, Due Emme-Rumagna, Real San Clemente-Accademia Marignanese, San Bartolo Gabicce Mare-Rubicone Calisese (Fanano di Gradara), San Vittore-Superga ’63, Torconca-Victoria, Verucchio-Bagno di Romagna. Ieri: Sant’Ermete-Granata 2-0.
Classifica: Victoria 16; Collinello, Torconca 13; Due Emme 12; San Bartolo Gabicce Mare, Bagno di Romagna, San Vittore, Accademia Marignanese 10; Granata 9; Verucchio, Sant’Ermete 7; Gatteo, Superga ’63, Rubicone Calisese, Rumagna 6; Real San Clemente 1.
