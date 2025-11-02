Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Calcio
  4. Il cartellone del weekend. Ravenna, big match con l’Ascoli. Eccellenza, Fratta Terme in casa

Il cartellone del weekend. Ravenna, big match con l’Ascoli. Eccellenza, Fratta Terme in casa

I bertinoresi contro il Medicina. Fossatone, Fcr a Sant’Agostino. In Prima la capolista Edelweiss. travolgente nell’anticipo.

di UGO BENTIVOGLI
2 novembre 2025
Pallone

Pallone

XWhatsAppPrint

Serie B (11ª giornata): Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia, Modena-Juve Stabia (ore 15), Monza-Spezia (17.15), Samp-Mantova (19.30). Ieri: Avellino-Reggiana 4-3, Carrarese-Frosinone 0-2, Padova-Sudtirol 1-1, Entella-Empoli 1-0, Palermo-Pescara 5-0.

Classifica: Modena, Frosinone 21; Cesena, Monza 20; Palermo 19; Venezia, Avellino 16; Reggiana 15; Carrarese, Juve Stabia, Padova 14; Entella 13; Catanzaro 12; Empoli, Sudtirol 11; Bari 9; Pescara 8; Sampdoria, Spezia 7; Mantova 5.

Serie C (12ª giornata): Livorno-Forlì (12.30), Gubbio-Ternana, Torres-Carpi (14.30), Pontedera-Perugia, Ravenna-Ascoli, Samb-Guidonia (17.30). Domani (20.30): Vis Pesaro-Juve U 23. Ieri: Arezzo-Campobasso 5-1, Pineto-Pianese 1-1, Rimini-Bra 1-2.

Classifica: Arezzo 31; Ravenna, Ascoli 27; Ternana 18; Forlì, Guidonia 17; Campobasso, Gubbio, Pineto 16; Carpi 15; Juve U23, Samb, Pianese 14; Vis Pesaro 13; Pontedera 11; Livorno, Bra 10; Torres 7; Perugia 6; Rimini -1.

Serie D (10ª giornata, 14.30). Girone D: Sasso Marconi-Tropical.

Classifica: Lentigione 19; Pro Sesto 18; Pistoiese, Desenzano 17; Crema 16; Cittadella Vm, Piacenza 15; Imolese, S. Angelo 13; Correggese, Palazzolo 12; Sangiuliano City, Rovato 11; Tropical Coriano 9; S. Marconi 7; Trevigliese, Progresso 6; Tuttocuoio 3.

Girone F: Ancona-Giulianova, Atl. Ascoli-Unipomezia, L’Aquila-Vigor Senigallia, Notaresco-Sora, Ostia Mare-Teramo, Recanatese-Castelfidardo, Sammaurese-Forsempronese, San Marino-Chieti, Termoli-Maceratese.

Classifica: Ostia Mare 27; Ancona 22; Teramo 21; Notaresco 20; L’Aquila 17; Atl. Ascoli 14; Unipomezia, Chieti, Sora, V. Senigallia 12; Termoli 11; Maceratese 9; Giulianova, S. Marino 8; Forsempronese 7; Recanatese, Sammaurese 4; Castelfidardo 1.

Eccellenza (11ª g. 14.30): Y. Santarcangelo-M. Lombarda, Faenza-Comacchiese, Fratta Terme-Medicina F., Mesola-Solarolo, Mezzolara-Spal, Pietracuta-Russi, S. Agostino-Fcr Forlì, Sampierana-Castenaso, Sanpaimola-Osteria Grande.

Classifica: Spal 22; Castenaso 20; Mezzolara 19; Massa Lombarda 18; Sampierana, Fcr Forlì 17; Fratta 16; Russi 15; Sanpaimola, Medicina F., S. Agostino 14; Faenza 11; Y. Santarcangelo 10; Comacchiese, Osteria G. 9; Mesola 7; Solarolo, Pietracuta 6.

Promozione (11ª g. 14.30). Girone C. Riposa: Sparta Castel Bolognese (13).

Girone D: Bagnacavallo-Diegaro, Bellaria-Bakia, Bellariva-Vis Novafeltria, Cervia Utd-Classe, Roncofreddo-Civitella, Gambettola-Misano, S. Pietro in Vincoli-Riccione, Stella-Savignanese. Riposa: Reno.

Classifica: Savignanese 22; Cervia Utd, Misano 19; Bakia, Stella, Vis Novafeltria 16; Gambettola, Roncofreddo 15; Riccione 14; Diegaro 12; S. Pietro in Vincoli, Reno, Bellaria 10; Bagnacavallo, Bellariva 7; Civitella 6; Classe 3.

Prima Categoria (8ª g. 14.30). Girone F: P. Bubano (8)-Only Sport Alfonsine (10), Centro Erika Lavezzola (8)-Savarna (13), Ol. Quartesana (6)-Real Fusignano (3), Portuense (13)-Cotignola (7), Reno Molinella (16)-Frugesport (10), Stella Rossa (11)-Consandolo (3). Ieri: Copparo (24)-Pontelagoscuro (7) 7-0, N. Codigorese (10)-Bando (12) 0-3.

Girone G: Carpena-Fosso Ghiaia, Castel del Rio-Modigliana, Fontanelice-Forlimpopoli, Meldola-Fiumanese, Pianta-Vecchiazzano, Savio-Stella Azzurra Zolino, Virtus Faenza-S. Sofia (Don Fiorini, Faenza). Ieri: Tozzona Pedagna-Edelweiss 0-5.

Classifica: Edelweiss 19; Fontanelice, Pianta 15; T. Pedagna 14; Savio, Meldola 13; Forlimpopoli 12; V. Faenza 10; Fosso Ghiaia, Fiumanese, Vecchiazzano 8; Castel del Rio 7; Modigliana, Stella Azzurra 4; S. Sofia 3; Carpena 2.

Girone H: Bagno-S. Vittore, Gatteo-Torconca, Granata-S. Bartolo Gabicce M., Rubicone C.-Collinello, Rumagna-Real S. Clemente, Superga ’63-S. Ermete, Victoria-Due Emme. Ieri: Acc. Marignanese-Verucchio 1-1.

Classifica: Victoria, Collinello, Torconca 16; S. Vittore, S. Bartolo Gm, Due Emme 13; Acc. Marignanese 12; Verucchio 11; Bagno di Romagna, 10; Granata 9; S. Ermete, Rumagna 7; Gatteo, Superga ’63, Rubicone Calisese 6; Real S. Clemente 2.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su