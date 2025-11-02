Il cartellone del weekend. Ravenna, big match con l’Ascoli. Eccellenza, Fratta Terme in casa
I bertinoresi contro il Medicina. Fossatone, Fcr a Sant’Agostino. In Prima la capolista Edelweiss. travolgente nell’anticipo.
Serie B (11ª giornata): Bari-Cesena, Catanzaro-Venezia, Modena-Juve Stabia (ore 15), Monza-Spezia (17.15), Samp-Mantova (19.30). Ieri: Avellino-Reggiana 4-3, Carrarese-Frosinone 0-2, Padova-Sudtirol 1-1, Entella-Empoli 1-0, Palermo-Pescara 5-0.
Classifica: Modena, Frosinone 21; Cesena, Monza 20; Palermo 19; Venezia, Avellino 16; Reggiana 15; Carrarese, Juve Stabia, Padova 14; Entella 13; Catanzaro 12; Empoli, Sudtirol 11; Bari 9; Pescara 8; Sampdoria, Spezia 7; Mantova 5.
Serie C (12ª giornata): Livorno-Forlì (12.30), Gubbio-Ternana, Torres-Carpi (14.30), Pontedera-Perugia, Ravenna-Ascoli, Samb-Guidonia (17.30). Domani (20.30): Vis Pesaro-Juve U 23. Ieri: Arezzo-Campobasso 5-1, Pineto-Pianese 1-1, Rimini-Bra 1-2.
Classifica: Arezzo 31; Ravenna, Ascoli 27; Ternana 18; Forlì, Guidonia 17; Campobasso, Gubbio, Pineto 16; Carpi 15; Juve U23, Samb, Pianese 14; Vis Pesaro 13; Pontedera 11; Livorno, Bra 10; Torres 7; Perugia 6; Rimini -1.
Serie D (10ª giornata, 14.30). Girone D: Sasso Marconi-Tropical.
Classifica: Lentigione 19; Pro Sesto 18; Pistoiese, Desenzano 17; Crema 16; Cittadella Vm, Piacenza 15; Imolese, S. Angelo 13; Correggese, Palazzolo 12; Sangiuliano City, Rovato 11; Tropical Coriano 9; S. Marconi 7; Trevigliese, Progresso 6; Tuttocuoio 3.
Girone F: Ancona-Giulianova, Atl. Ascoli-Unipomezia, L’Aquila-Vigor Senigallia, Notaresco-Sora, Ostia Mare-Teramo, Recanatese-Castelfidardo, Sammaurese-Forsempronese, San Marino-Chieti, Termoli-Maceratese.
Classifica: Ostia Mare 27; Ancona 22; Teramo 21; Notaresco 20; L’Aquila 17; Atl. Ascoli 14; Unipomezia, Chieti, Sora, V. Senigallia 12; Termoli 11; Maceratese 9; Giulianova, S. Marino 8; Forsempronese 7; Recanatese, Sammaurese 4; Castelfidardo 1.
Eccellenza (11ª g. 14.30): Y. Santarcangelo-M. Lombarda, Faenza-Comacchiese, Fratta Terme-Medicina F., Mesola-Solarolo, Mezzolara-Spal, Pietracuta-Russi, S. Agostino-Fcr Forlì, Sampierana-Castenaso, Sanpaimola-Osteria Grande.
Classifica: Spal 22; Castenaso 20; Mezzolara 19; Massa Lombarda 18; Sampierana, Fcr Forlì 17; Fratta 16; Russi 15; Sanpaimola, Medicina F., S. Agostino 14; Faenza 11; Y. Santarcangelo 10; Comacchiese, Osteria G. 9; Mesola 7; Solarolo, Pietracuta 6.
Promozione (11ª g. 14.30). Girone C. Riposa: Sparta Castel Bolognese (13).
Girone D: Bagnacavallo-Diegaro, Bellaria-Bakia, Bellariva-Vis Novafeltria, Cervia Utd-Classe, Roncofreddo-Civitella, Gambettola-Misano, S. Pietro in Vincoli-Riccione, Stella-Savignanese. Riposa: Reno.
Classifica: Savignanese 22; Cervia Utd, Misano 19; Bakia, Stella, Vis Novafeltria 16; Gambettola, Roncofreddo 15; Riccione 14; Diegaro 12; S. Pietro in Vincoli, Reno, Bellaria 10; Bagnacavallo, Bellariva 7; Civitella 6; Classe 3.
Prima Categoria (8ª g. 14.30). Girone F: P. Bubano (8)-Only Sport Alfonsine (10), Centro Erika Lavezzola (8)-Savarna (13), Ol. Quartesana (6)-Real Fusignano (3), Portuense (13)-Cotignola (7), Reno Molinella (16)-Frugesport (10), Stella Rossa (11)-Consandolo (3). Ieri: Copparo (24)-Pontelagoscuro (7) 7-0, N. Codigorese (10)-Bando (12) 0-3.
Girone G: Carpena-Fosso Ghiaia, Castel del Rio-Modigliana, Fontanelice-Forlimpopoli, Meldola-Fiumanese, Pianta-Vecchiazzano, Savio-Stella Azzurra Zolino, Virtus Faenza-S. Sofia (Don Fiorini, Faenza). Ieri: Tozzona Pedagna-Edelweiss 0-5.
Classifica: Edelweiss 19; Fontanelice, Pianta 15; T. Pedagna 14; Savio, Meldola 13; Forlimpopoli 12; V. Faenza 10; Fosso Ghiaia, Fiumanese, Vecchiazzano 8; Castel del Rio 7; Modigliana, Stella Azzurra 4; S. Sofia 3; Carpena 2.
Girone H: Bagno-S. Vittore, Gatteo-Torconca, Granata-S. Bartolo Gabicce M., Rubicone C.-Collinello, Rumagna-Real S. Clemente, Superga ’63-S. Ermete, Victoria-Due Emme. Ieri: Acc. Marignanese-Verucchio 1-1.
Classifica: Victoria, Collinello, Torconca 16; S. Vittore, S. Bartolo Gm, Due Emme 13; Acc. Marignanese 12; Verucchio 11; Bagno di Romagna, 10; Granata 9; S. Ermete, Rumagna 7; Gatteo, Superga ’63, Rubicone Calisese 6; Real S. Clemente 2.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su