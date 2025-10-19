Il cartellone del weekend. Samb ko, i galletti restano quarti. Eccellenza, Fratta e Fcr in casa
La capolista bertinorese ospita l’insidioso Sanpaimola, impegno sulla carta abbordabile per i forlivesi col Solarolo.
Serie B (8ª g.): Palermo-Modena (15), Empoli-Venezia (17.15), Catanzaro-Padova (19.30). Già disputate: Entella-Samp 3-1, Frosinone-Monza 0-1, Mantova-Sudtirol 1-1, Pescara-Carrarese 2-2, Reggiana-Bari 3-1, J. Stabia-Avellino 2-0, Spezia-Cesena 1-2.
Classifica: Modena 17; Palermo 15; Frosinone, Monza, Cesena 14; Juve Stabia 13; Venezia, Avellino, Reggiana 12; Carrarese 11; Sudtirol 10; Empoli, Entella 9; Padova 8; Catanzaro, Bari, Pescara 6; Sampdoria Mantova 5; Spezia 3.
Serie C (10ª giornata): Campobasso-Ternana (12.30), Ravenna-Arezzo, Rimini-Juventus U23 (14.30), Pineto-Perugia (17.30). Domani (ore 20.30): Carpi-Ascoli, Pontedera-Vis Pesaro. Già disputate: Torres-Forlì 0-2, Livorno-Samb 2-1, Gubbio-Guidonia 0-2, Pianese-Bra 2-2.
Classifica: Arezzo, Ravenna 24; Ascoli 23; Forlì, Guidonia 16; Carpi, Sambenedettese Ternana 14; Gubbio, Pianese 13; Campobasso 12; Pineto, Juventus U23 11; Livorno 10; Vis Pesaro 9; Pontedera 8; Torres, Bra 6; Perugia 3; Rimini -2.
Serie D (8ª g. ore 15). Girone D: Tropical-Pro Sesto.
Classifica: Lentigione 16; Pistoiese 15; Pro Sesto 14; Crema 13; Piacenza 12; Desenzano, Rovato 11; Correggese, Imolese, Sangiuliano, S. Angelo 10; Cittadella Vm 9; Tropical Coriano 8; Sasso Marconi, Trevigliese, Palazzolo 6; Progresso 5; Tuttocuoio 2.
Girone F: Ancona-Unipomezia, Atl. Ascoli-Recanatese, Sammaurese-V. Senigallia, L’Aquila-Giulianova, Notaresco-Maceratese, Ostia Mare-Forsempronese, S. Marino-Castelfidardo, Teramo-Sora, Termoli-Chieti.
Classifica: Ostia Mare 21; Teramo 17; Ancona 16; L’Aquila, Notaresco 14; Chieti 11; Unipomezia, Maceratese, Termoli 9; Atletico Ascoli, Sora, Vigor Senigallia 8; Forsempronese, Giulianova 7; Recanatese, Sammaurese, San Marino 4; Castelfidardo 1.
Eccellenza (8ª g. 15.30): Castenaso-Mezzolara, Comacchiese-Pietracuta, Y. Santarcangelo-Faenza, Fratta Terme-Sanpaimola, Fcr Forlì-Solarolo, M. Lombarda-Mesola, Osteria Grande-Spal (Budrio), Russi-Sampierana. Ieri: Medicina F.-S. Agostino 1-1.
Classifica: Fratta Terme, Spal 15; Castenaso, S. Agostino, Medicina F. 14; Massa Lombarda, Fcr Forlì, Mezzolara 13; Sanpaimola, Sampierana 11; Russi 9; Y. Santarcangelo 8; Faenza 6; Osteria G. 5; Mesola 5; Solarolo 4; Pietracuta 3; Comacchiese 2.
Promozione (8ª g. 15.30). Girone C: Sparta Castel Bolognese (9)-Petroniano (8).
Girone D: Bagnacavallo-Gambettola, Bakia-Bellariva V., Classe-Roncofreddo, Misano-Cervia Utd, Reno-Stella, Riccione-Civitella, Savignanese-S. Pietro in Vincoli. Ieri: Diegaro-Bellaria 3-1. Riposa: Vis Novafeltria.
Classifica: Savignanese 19; Misano 16; Cervia Utd 14; Vis Novafeltria 13; Stella 12; Diegaro 11; Bakia 9; S. P. Vincoli, Reno, Gambettola, Roncofreddo 8; Riccione 7; Bellariva, Bagnacavallo, Civitella, Bellaria 6; Classe 1.
Prima Categoria (6ª giornata, 15.30). Girone F: Placci (2)-Real Fusignano (3), Cotignola (5)- Pontelagoscuro (6), Copparo (15)-Frugesport (8), N. Codigorese (9)-Only Sport (4), O. Quartesana (6)-Savarna (7), Portuense (10)-Bando (9), Reno Molinella (13)-Consandolo (2). Ieri: Stella Rossa (8)-Centro Erika (7) 5-0.
Girone G: Carpena-S. Sofia, Castel del Rio-Fosso Ghiaia, Edelweiss-Forlimpopoli, Fontanelice-Vecchiazzano, Pianta-Stella Azzurra Zolino, T. Pedagna-Modigliana. Ieri: Savio-Meldola 2-0, V. Faenza-Fiumanese 2-1.
Classifica: Meldola, Edelweiss, Savio 10; Fontanelice, Pianta, Forlimpopoli, Virtus Faenza 9; Fosso Ghiaia, T. Pedagna, Fiumanese 8; Vecchiazzano 7; Modigliana, Castel del Rio, Stella Azzurra 4; S. Sofia 2; Carpena 1.
Girone H: Acc. Marignanese-S. Ermete, Bagno-Superga ’63, Granata-Collinello, Rubicone Cal.-Due Emme, Rumagna-S. Vittore, S. Bartolo Gabicce Mare-Torconca, Victoria-Verucchio. Ieri: Gatteo-R. S. Clemente 1-0.
Classifica: Victoria 15; Collinello 13; Torconca 12; Due Emme, S. Bartolo Gm 9; Bagno, S. Vittore, Acc. Marignanese 7; Verucchio, Granata, Superga ’63, Rubicone, Rumagna, Gatteo 6; S. Ermete 4; Real S. Clemente 1.
