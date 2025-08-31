IL CARTELLONE. Serie C, l’Arezzo concede il bis. Ok la Juventus U23
Serie B (2ª giornata): Carrarese-Padova, Sudtirol-Sampdoria (ore 19); Bari-Monza, Modena-Avellino (ore 21). Già disputate: Reggiana-Empoli 3-1, Juve Stabia-Venezia 0-0, Mantova-Pescara 2-1, Cesena-Entella 1-1, Palermo-Frosinone 0-0, Spezia-Catanzaro 0-0. Classifica: Venezia, Cesena, Palermo, Frosinone 4; Empoli, Modena, Carrarese, Monza, Reggiana, Mantova 3; Juve Stabia, Entella, Catanzaro 2; Sudtirol, Spezia 1; Bari, Padova, Pescara, Avellino, Sampdoria 0.
Serie C, girone B (2ª giornata): Pianese-Carpi (ore 18); Ternana-Ascoli. Domani: Forlì-Ravenna (ore 20.30); Guidonia-Pineto (ore 21). Già disputate: Pontedera-Arezzo 0-3, Vis Pesaro-Rimini 0-0, Bra-Perugia 2-2, Campobasso-Torres 2-1, Gubbio-Samb 1-1, Juventus U23-Livorno 2-1. Classifica: Arezzo 6; Juventus U23, Samb, Gubbio 4; Ravenna, Torres, Livorno, Campobasso 3; Vis Pesaro, Perugia 2; Ascoli, Carpi, Pianese, Pineto, Guidonia, Rimini, Bra1; Ternana, Forlì, Pontedera 0.
Serie D, Coppa Italia (1º turno): Imolese-San Marino (ore 18.30), Foligno-Sammaurese (ore 16).
Eccellenza (1ª giornata, ore 17.30): Ars et Labor Ferrara-Fratta Terme, Comacchiese-Russi, Fcr Forlì-Massa Lombarda, Mesola-Faenza, Mezzolara-Sampierana, Osteria Grande-Castenaso, Pietracuta-Young Santarcangelo (16.30), S. Agostino-Sanpaimola, Solarolo-Medicina Fossatone.
Promozione (1ª giornata, ore 14.30). Girone D: Bakia-Savignanese, Bellariva Virtus-Stella, Civitella-Bagnacavallo, Classe-Misano, Roncofreddo-Gambettola, Riccione-Diegaro, S. Pietro in Vincoli-Bellaria, Vis Novafeltria-Reno. Riposa: Cervia United.
