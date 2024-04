Il Casalgrande fallisce l’assalto alla vetta

Barcaccia ride, Casalgrande piange. In Prima categoria i rossoblù cadono (2-3) a Montombraro contro la capolista che allunga a +6 in una partita stregata: non basta il vantaggio firmato dalla prodezza di Shpijati annullato dal tocco del centrale Gherardi. Episodio-chiave col penalty fallito dal puntero Fontanesi cui segue l’infortunio del guardiano Taglini e nella ripresa i locali allungano sul 3-1 col bomber Veronesi e l’altro attaccante Italia. L’altro pezzo di bravura di Luca Barbieri serve ad aumentare il rammarico per i reggiani che scivolano in terza piazza causa il sorpasso dello Smile, prossimo avversario.

Nel girone C sudatissimo blitz in rimonta (2-1) della Virtus Libertas sull’inguaiata Rubierese col penalty di Picchi e l’inzuccata di Doria. Per i biancorossi euro-gol al volo da centro-area di Vanacore su perfetto cross di Afzaz e due clamorosi legni nella ripresa centrati dal baby Sciamanna (2006). Il penalty di Saturno e l’inzuccata di Gjoka permettono alla Povigliese di fermare sul 2-2 la regina Ganaceto. Rallenta il Masone che esce con l’1-1 da Rio Saliceto contro un San Prospero Correggio salvato dal penalty di Berselli; per i cittadini acuto di Sakho poco prima dell’intervallo. Un acuto di Giovannini tiene accese le speranze di salvezza del Reggiolo che regola un distratto Daino S.Croce. Botta e risposta fra i due tempi nel derby Original Celtic Bhoys-FalkGalileo: l’astuto Ravelli batte a sorpresa una punizione per l’inserimento vincente di Perera e al 75’ il puntero Dosso indovina lo shoot da fuori diventato imprendibile grazie ad una deviazione. Il neo-entrato Zani pesca il lob di testa per il 3-3 esterno del Guastalla con la Vis S.Prospero capace di rimontare l’iniziale rasoterra di Mezzana su invito di Catenacci. Per i rossoblù in buca nella ripresa anche il regista Lombardini con una spettacolare fiondata al sette.

In Seconda categoria la regina Barcaccia piazza forse l’allungo decisivo grazie al tris rifilato (3-1) al San Faustino. Primo tempo al galoppo col gol-lampo di Falbo e il double del puntero Di Mugno solo accorciato dal penalty di Lettieri. Continua la tradizione negativa per l’Atletico Bibbiano Canossa che non riesce a piegare in trasferta la Virtus Bagnolo capace di imporre il nulla di fatto alla vice-regina. Rallenta pure lo United Albinea costretto a rincorrere in casa il Real Casina passato con l’inzuccata di Benvenuti. Per i gialloneri penalty di Cagnoli dopo una serie di chances neutralizzate dal guardiano Zannoni.

Spreca troppo la Campeginese costretta al pari nel derby esterno contro la Virtus Calerno che mantiene in vetta i gialloblù, ora a +1 sul Bussetto. Apre il locale Brugnano cui segue il rigore di Dominguez. Per la Virtus aveva sbloccato dagli undici metri Gangemi.

Blinda i play-off la Virtus Mandrio corsara sulla Modenese con un gol per tempo (sinistro di Demeca e penalty di Previdi). In Terza categoria impresa del Puianello che supera (3-1) la già promossa Casalgrandese sorpresa dall’opportunista Kokolari, dallo scatto di Ciarlone e dall’inzuccata di Di Iorio.

Nel girone parmense argento quasi certo per la Plaza Montecchio che piega il Vigatto con Busanelli, Nikolai Lusetti e Rombolà.