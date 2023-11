Il caso. Da recuperare gli altri 45 minuti. C’è l’ipotesi del 15 novembre

L’ultima volta di un infortunio di un ufficiale di gara, in una partita del Poggibonsi, risaliva a un incontro casalingo con il Grosseto del marzo 2018 nel campionato di Eccellenza Toscana. In quella occasione l’arbitro rimase stoicamente sul rettangolo, ricorrendo via via alle cure dei fisioterapisti durante la sfida, per poi gettare la spugna, sul parziale di 2-0 in favore degli ospiti, a una decina di minuti dal termine. Ieri pomeriggio una situazione dalla dinamica un po’ diversa, se non altro perché niente sembrava lasciar presagire, almeno dagli spalti dello Stefano Lotti, una interruzione per ragioni di carattere fisico del fischietto della sezione di Caltanissetta: "Nell’intervallo il signor Nuckchedy ha comunicato di non essere in grado di portare avanti la direzione del confronto per la ripresa – ha spiegato in sala stampa Stefano Calderini, tecnico del Poggibonsi – per il problema di salute che lo stava tormentando".

Da lì, dunque, la decisione dello stesso Nuckchedy di interrompere la sfida in coincidenza dell’intervallo. Domanda da parte degli appassionati dei Leoni: quando saranno disputati allora i secondi 45 minuti di Poggibonsi-Orvietana? Le ipotesi indicano mercoledì 15 novembre: una voce circolata allo Stefano Lotti nell’immediatezza degli eventi, ma tutto ovviamente dovrà essere ratificato dalle autorità federali appena possibile. In quella data infrasettimanale tra l’altro è già in programma per la serie D, nell’identico raggruppamento, il recupero di Pianese-Livorno, partita in calendario in origine per il pomeriggio di Ognissanti e posticipata di un paio di settimane, appunto al 15. Il giorno 22, invece, il Poggibonsi sarà impegnato in Coppa Italia nel faccia a faccia con il Livorno nel tabellone della manifestazione dei dilettanti nazionali.

Paolo Bartalini