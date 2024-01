Il caso-Franchi e le "montagne russe". Robur, la vera sfida è fuori dal campo

Che il Siena abbia tutto ciò che serve per stravincere il campionato non c’è dubbio: lo dimostrano i numeri, lo dimostra la qualità della rosa. La squadra di Magrini può battere qualsiasi avversario. Eppure domenica, a Lastra a Signa, i bianconeri non sono andati oltre il pareggio: se il risultato è tutt’altro che uno scandalo e allunga l’imbattibilità dei bianconeri, il dispiacere in casa Robur è per il modo in cui è maturato, o meglio del perché: le due squadre si sono affrontate su un campo da gioco che è anche difficile definire tale. "Montagne russe", le ha definite il centrocampista Lorenzo Lollo (foto), una poltiglia, può dire chi lo ha visto dall’esterno.

L’esito dell’incontro, inevitabilmente, è stato influenzato dalle condizioni del rettangolo marrone, considerando che una squadra tecnica come il Siena, che ha nel palleggio la sua arma letale, non ha avuto neanche una chance per sfruttare le proprie qualità (per una partita di calcio sarebbero graditi i raccattapalle…). Al di là del risultato, a dispiacere, quindi, anche il vedere vanificato il lavoro, l’impegno che tutti ci mettono. La questione-Comunale (di Lastra a Signa) ha altresì portato a una riflessione sul problema che la Robur è costretta a tamponare ogni domenica che gioca in casa: una cosa, seppur spiacevole, è doversi adattare a campi disastrati, ma di proprietà altrui, un’altra dover giocare ‘tra le mura amiche’ in un campo non eccellente per colpe altrui. Dopo le ultime ‘puntate’ della telenovela tra il Comune e l’Acr Siena, in scena nei tribunali da mesi, si sono allungati ulteriormente i tempi del ritorno del Siena Fc al Franchi (l’udienza del Consiglio di Stato, nuovamente interpellato dal club rappresentato da Roberto Romano, che dovrà prendere una decisione definitiva, si terrà giovedì 25), ormai da mesi inutilizzato e abbandonato. Mentre la società dei Giacomini, pur grata al Badesse per la disponibilità dimostrata, è costretta a bussare alle porte di terzi per trovare una eventuale soluzione alternativa. Il tutto mentre i tifosi si stanno spazientendo di questa situazione surreale, nell’attesa di scadenze ogni volta rimandate. Tutto bloccato mentre il campionato prosegue: la preparazione della Robur, in vista della gara di domenica con il Firenze Ovest riprenderà oggi a Uopini; saranno da valutare le condizioni degli infortunati Masini, Cavallari e Aseged Ivan.

Angela Gorellini