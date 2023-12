Il caso ‘Franchi’. La parola al Tar. Oggi la decisione ma niente certezze

Una storia infinita quella che vede protagonisti lo stadio Artemio Franchi e il campo Bertoni all’Acquacalda nel contenzioso tra il Comune e l’Acr Siena. Se oggi è la giornata in cui il Tar della Toscana dovrà esprimersi sul destino dei due impianti, l’amministrazione, con un comunicato diramato martedì, ha annunciato che lo stesso tribunale potrebbe avvalersi di 45 giorni in più per prendere la decisione sulla revoca della concessione d’uso all’Acr Siena per il mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi di adeguamento della tribuna coperta e della gradinata previsti. Una notizia che non è stata presa affatto bene dalla tifoseria che sperava di tornare a casa se non nell’immediato, certamente non a primavera. La querelle va avanti ormai da mesi e mesi. Dopo la revoca l’Acr Siena si era appellato al Tar della Toscana: ricorso respinto. L’allora legale rappresentante Emiliano Montanari aveva quindi bussato alle porte del Consiglio di Stato. Lo stesso Consiglio ha rimandato la decisione al Tar della Toscana, con udienza fissata al 7 dicembre. Oggi, appunto: la Robur e si suoi tifosi attendono sviluppi.