Il caso in Prima Categoria. Vuol strappare il “rosso“ all’arbitro. Dirigente valtellinese fermato 4 mesi

MORBEGNO

Quattro mesi di inibizione (fino al prossimo 26 giugno, e dunque stagione finita) per Marco Paganetti, dirigente dell’Olympic Morbegno punito dal giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti della Lombardia per aver cercato di strappare dalle mani dell’arbitro il cartellino rosso all’arbitro. E’ successo tutto in in occasione di Olympic Morbegno-Civate (girone C del campionato di Prima categoria) che ha visto prevalere gli ospiti 1-0. Come si evince dal referto del direttore di gara, il dirigente valtellinese "a fine gara avvicinava l’arbitro che stava mostrando il cartellino rosso ad un proprio calciatore e cercava di strapparglielo di mano non riuscendovi. Spingeva l’arbitro sul petto facendolo arretrare di due passi senza procurargli danno fisico. Offendeva l’arbitro e gli urlava minacce". Tali comportamenti hanno determinato il provvedimento del giudice sportivo anche se l’Olympic Morbegno è intenzionato a presentare ricorso per ottenere almeno “uno sconto“. G.M.