Il caso in Terza Categoria. Insulti razzisti all’avversario: 12 giornate di stop

Altro grave episodio di razzismo durante una partita dei campionati dilettantistici lombardi, con sanzioni esemplari comminate nei confronti di tre tesserati della stessa società che si sono resi protagonisti di censurabili comportamenti. Dodici giornate di squalifica ad un calciatore, inibizione fino a fine novembre per il suo dirigente, altri due turni di stop per un compagno di squadra: sono pesanti i provvedimenti del giudice sportivo dopo la partita disputata tra Oratorio Oggiono e Olympic Lambrugo, valida per la settima giornata d’andata del girone A di Terza Categoria (Delegazione di Lecco) e terminata 3-2 per i padroni di casa.

Da quanto emerge dal comunicato degli organi di giustizia che hanno preso atto del referto arbitrale, del secondo tempo, il calciatore della squadra ospite Luca Pizzi ha “placcato un avversario a metà tra l’area di rigore e la metà campo. Alla notifica dell’espulsione, il giocatore ha inveito contro lo stesso avversario con diverse inammissibili offensive ingiuriose denigratorie, di grave contenuto discriminatorio razziale”.

Una condotta gravemente sportiva puntita, appunto, con un lunghissimo stop, ovvero 12 giornate di campionato ("Punizione esagerata, anche se ha usato espressioni sbagliate", il commento della società). A tutto ciò si vanno si va ad aggiungere il mese di squalifica comminato al Dirigente accompagnatore del club, Arturo Renzo Tucci, che avrebbe chiesto all’arbitro, “di omettere i fatti e di revocare e/o non indicare nel referto di Gara il provvedimento disciplinare adottato a fine gara nei confronti del Giocatore della propria squadra Diop Babacar“. Perché come se non bastasse, anche quest’ultimo, infatti, è stato nel finale infuocato del match, poiché ha tentato di aggredire un avversario. Così viene spiegato nel comunicato: "Per aver tenuto al termine della gara condotta violenta nei confronti di un avversario, tentativo in parte non andato a buon fine anche per l’intervento dissuasivo posto in essere dai propri compagni di squadra"