Il caso. Legnano sull’orlo della retrocessione. Tifosi disperati

Mentre a Siena i tifosi bianconeri fanno i calcoli su quando potrebbe arrivare la matematica promozione della Robur, a Legnano quelli lilla sono di tutt’altro umore: i ragionamenti sono per capire quanto sia possibile evitare la retrocessione diretta. La squadra, a nove turni dalla fine, è sull’orlo del baratro (nelle ultime quattro gare un pareggio e tre sconfitte, tra cui lo scontro diretto con il Crema): dovesse retrocedere, l’altro club di Emiliano Montanari, finirebbe nella stessa serie in cui l’ingegnere romano, pur con modalità diverse, ha fatto sprofondare il Siena, l’Eccellenza. Categoria alla quale, la squadra di Magrini, sta per dire addio. I play out, per il Legnano, sembrano ormai inevitabili e la a prossima partita sarà contro il Piacenza, sulla carta avversaria decisamente superiore. Montanari ha acquisito, con la sua Global Service, ha acquisito anche la Victor San Marino, altra squadra di serie D, pagando, come, svela Sanmarinotv, "due mensilità arretrate a giocatori e staff tecnico… Noie burocratiche e verifiche bancarie protratte per giorni avrebbero indispettito e non poco l’imprenditore che in questo momento, usiamo sempre il condizionale, avrebbe bloccato l’operazione...".