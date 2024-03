Il caso. Nel bene o nel male, Siena trionfa immortale. Lo striscione dei tifosi della Colligiana

‘Nel bene o nel male, Siena trionfa immortale’: i tifosi della Colligiana, domenica pomeriggio, in occasione della partita con la Robur hanno esposto questo striscione in tribuna. Un bel messaggio di sportività e vicinanza, nei confronti del club bianconero sprofondato suo malgrado in quinta serie dopo anni difficili, ma pronto a scalare il primo gradino di una nuova era. Uno striscione che fa onore ai sostenitori biancorossi, apprezzato da quelli bianconeri che lo hanno accolto con cori e appalusi. E a proposito di spalti, come riporta il Fol, nella gradinata dello stadio Franchi non c’è più la maxi pubblicità della vecchia proprietà, strappata e gettata in fondo ai gradini. Uno stadio Franchi sempre più desolato e decadente, mentre il Consiglio di Stato, riunitosi il 25 gennaio scorso, oltre un mese fa, non ha ancora pronunciato la propria sentenza. La speranza della Robur e dei tifosi bianconeri di festeggiare al Rastrello la promozione si è consumata miseramente.