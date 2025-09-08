Il Castelfiorentino United dice addio alla Coppa

San Miniato Basso 2

Castelfiorentino United 0

SAN MINIATO BASSO: Micheli, Novi, Gallina, Ercoli, Duranti, Neri, Taddei (90’ Schifano), Giani, Vanni (60’ Cianchini), Cavallini (70’ Passa), Bucalossi C. A disp.: Calugi, Peragnoli, Shllaku, Nacci, Benvenuti, Spagli. All.: Bicchieri

CASTELFIORENTINO UNITED: Pulidori, Natale (65’ Ballerini), Ippolito, Chiti, Mancini, Maltinti, Locci (70’ Bucalossi G.), Cenci (80’ Zohouli), Boye, Bagnoli (85’ Cartocci), Alesso. A disp.: Bartolozzi, Kajmaku, Fè, Bomarouan, Marzuoli. All.: Dell Agnello

Arbitro: Calise di Piombino

Reti: 63’ Cavallini, 85’ Ercoli

SAN MINIATO - Il Castelfiorentino United cade al Pagni ed è matematicamente eliminato dalla Coppa Italia di Promozione. Dopo il pari casalingo che ha caratterizzato l’esordio contro il Montelupo, infatti, ai gialloblù valdelsani serviva una vittoria per continuare a sperare nella qualificazione al turno successivo. E i ragazzi di mister Dell’Agnello ci hanno anche provato, ma senza mai creare grandi problemi alla difesa locale. Così, nella ripresa, il San Miniato Basso ha preso pian piano coraggio e al 63’ si è portato in vantaggio con una bella giocata del proprio numero dieci Cavallini. A questo punto il Castelfiorentino United ha provato a reagire, ma nel finale ha incassato anche il raddoppio ad opera di Ercoli.