"Il Castellarano sceglie Massimo Bardelli come nuovo allenatore"

Il Castellarano (Promozione, girone B) ha scelto il nuovo allenatore: è Massimo Bardelli, ex Casalgrande, che prende il posto di Enrico Frigieri. Il club azulgrana si è preso tredici giorni di tempo, quindi: tanto è passato dal 26 ottobre, quando Frigieri fu esonerato ufficialmente, a ieri, giorno dell’annuncio di Bardelli. Nel mentre, nelle ultime tre giornate (due vittorie con Fiorano e Terre di Castelli NextGen, e un kappao con la Sanmichelese), aveva fatto da traghettatore il vice Andrea Zini. Per Bardelli domenica esordio di fuoco: a Castellarano arriverà il BibbianoSan Polo (ore 14.30), seconda forza del torneo con 25 punti. Azulgrana che inseguono a quota 21.

Giudice sportivo. Nessun provvedimento carico di società o tesserati delle formazioni reggiane di Eccellenza. In Promozione out fino al 22 novembre il vice-allenatore Luca Costa (BibbianoSan Polo) per aver rivolto espressione offensive agli occupanti della panchina avversaria. Quattro giornate al difensore Mirko Ficarelli (Castellarano) per proteste e offese nei confronti del guardalinee. Una gara a Finocchio (BibbianoSan Polo) e a Bellentani (Riese). In Prima categoria una settimana al dirigente Aldo Martini (Rubierese) per comportamento non regolamentare. Un turno a Bulgarelli (Guastalla), Traore (Povigliese), Aveni (Virtus Correggio).

Il comunicato provinciale relativo a Seconda e Terza categoria uscirà nella giornata odierna.