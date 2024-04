Il Castello in alta quota. Castigata la Maceratese

2

MACERATESE

1

: Sarti, Morganti, Fabbri, Cannoni, Imbriola, Rotondo, Fossi (15’ st Fabiani), Evangelisti, Braconi (45’ st Graciotti Lu.), Guella, Sidorenco (24’ st Nanapere). A disp.: Schirripa, Pedini, Bellucci, Simonetti, Niccolini, Kurti. All. Giuliodori.

MACERATESE: Amico, Iulitti (40’ st Cirulli), Nicolosi, Vittorini, Sensi, Pagliari (30’ st Tortelli), Gomis, Ruani (12’ st Massei), Perri (12’ st Damiano), Minnozzi (12’ st Di Ruocco), D’Ercole. A disp.: Marchegiani, Consoli, Compagnucci, Raffaelli. All. Ruani.

Arbitro: Pigliacampo di Pesaro.

Reti: 38’ pt Cannoni, 4’ st Fossi, 18’ st D’Ercole.

Il Castelfidardo supera anche la Maceratese e con i tre punti guadagna anche una posizione in classifica. Ora i biancoverdi sono quarti, sempre più in zona playoff, mentre la Maceratese scivola all’ottavo posto, a cinque lunghezze dalla zona playoff. Quella di ieri al Mancini era una partita con in palio punti pesantissimi per gli spareggi promozione, come quella di Civitanova prima della sosta. E i fidardensi vincono ancora. La squadra di casa è già avanti in un primo tempo dove parte meglio la formazione di Giuliodori che va anche in gol con Fabbri, ma c’è la posiziorne di fuorigioco. Gli ospiti si fanno vedere con un tiro non pericoloso di D’Ercole a cui Sarti fa buona guardia. Partita piacevole dove non mancano le occasioni. Fabbri ci prova dal limite, ma la mira è imprecisa, dall’altra parte uno dei vari ex, Minnozzi, sfiora il vantaggio, ma il suo colpo di testa non riesce a fare male. A sbloccare la sfida ci pensa Cannoni che sfrutta una leggerezza dei maceratesi e con un tiro dal limite dell’area infila il pallone nell’angolino alto. La Maceratese ci prova con un colpo di testa innocuo di Sensi.

Il secondo tempo comincia nel segno degli ospiti con un bel guizzo di Pagliari che sfiora la traversa, ma è il Castelfidardo a raddoppiare con Fossi che beffa Amico non esente da colpe. La squadra di Ruani protesta, invano, per un presunto fuorigioco. Passa quasi un quarto d’ora e l’ex D’Ercole riapre la sfida bravo a cogliere di sorpresa Sarti. La Maceratese tenta il tutto per tutto per pervenire al pareggio. Ancora D’Ercole si rende pericoloso al 34’ chiamando Sarti alla deviazione. Vince il Castelfidardo, per la Maceratese una battuta d’arresto pesante.