Il Casumaro la sblocca e conquista tre punti d’oro

Casumaro

1

Faro Coop

0

CASUMARO: Saccenti, Vinci, Bellodi, Benini, Farina, Lodi (45’ st Correggiari), Barbieri, Catozzo, Daniel (34’ st Guernelli), Chinappi (34’ st D’Elia), Govoni (45’ st Pansini). All.: Rambaldi.

FARO COOP: Pisi, Dozzi, Nardi (39’ st Landi), D’Isanti, Essoufyani (13’ st Borgognoni), Lenzi D., Lenzi M. (30’ st Peri), Dahbi (20’ st Satalino T.), Bazzani, Satalino S. (33’ st Ruzzolini), Garni. All.: Zanini.

Arbitro: Petronilla di Parma.

Rete: 16’ st Chinappi (C).

Note: ammoniti: Lodi (C), Chinappi (C), Dozzi (F), Lenzi D. (F), Garni (F). Espulso: Gandolfi (F) al 23’ st.

Partita intensa e combattuta quella andata in scena tra Casumaro e Faro, con i padroni di casa che, dopo una prima frazione di studio, hanno saputo imporre il proprio ritmo e portare a casa tre punti preziosi grazie a una rete di Chinappi nella ripresa.

Al 15’ arriva il primo squillo del Casumaro: Vinci ci prova dalla distanza con un destro potente, ma la sfera si spegne di poco a lato, dando solo l’illusione del gol. Il numero 10 casumarese si ripete al 27’, questa volta al termine di una bella azione corale. Il suo tiro, indirizzato verso l’angolino basso, trova però la pronta risposta del portiere Pisi, bravo a respingere con i pugni. Il momento migliore dei padroni di casa arriva al 44’, quando Lodi si incarica di un calcio piazzato dal limite dell’area: traiettoria splendida, portiere immobile, ma la palla si stampa in pieno sul palo alla sinistra di Pisi. Il match si sblocca finalmente al 61’. Dopo un’azione insistita sulla fascia sinistra, Farina trova il tempo e lo spazio per un cross millimetrico in area, dove Chinappi anticipa tutti e, da due passi, insacca il pallone del meritato 1-0 tra l’entusiasmo del pubblico di casa. Nel finale gli ospiti tentano l’assalto disperato, ma Saccenti salva tutto.