Il Catania ribalta il Rimini. La Coppa si ferma al ’Massimino’

CATANIA (4-2-3-1): Albertoni; Bouah, Celli, Monaco (25’ st Kontek), Castellini; Welbeck, Sturaro; Chiricò (25’ st Chiarella), Tello, Cicerelli (43’ st Haveri), Di Carmine (37’ st Cianci). A disp.: Furlan, Donato, Curado, Haveri, Nodo, Peralta, Marsura, Costantino. All.: Vanigli (Lucarelli squalificato).

RIMINI (4-3-3): Colombi; Lepri, Gorelli, Gigli (32’ st Tofanari), Semeraro (42’ st Iacoponi); Megelaitis, Sala, Langella (42’ st Ubaldi); Lamesta, Morra (32’ st Cernigoi), Malagrida (12’ st Garetto). A disp.: Colombo, De Lucci, Rosini, Pietrangeli, Quacquarelli, Leoncini, Delcarro. All.: Troise.

Arbitro: Simone Galipò di Firenze. Assistenti: Giorgio Ravera di Lodi e Alessandro Parisi di Bari. Quarto ufficiale: Gianluca Grasso di Ariano Irpino.

Reti: 15’ pt Cicerelli, 40’ st Castellini.

Note - Spettatori: 19.842, di cui 218 ospiti. Angoli 2-4. Ammoniti: Gigli, Morra, Celli, Monaco, Sala, Albertoni, Gorelli. Espulsi: 51’ st Delcarro (dalla panchina), a fine partita Morra (dalla panchina) e Di Cecco (allenatore in seconda Rimini). Recupero: 3’ pt; 6’ st.

Con coraggio, e alla fine anche a testa alta e rabbia, il Rimini saluta la Coppa Italia a un passo dalla finale. I biancorossi contro il Catania, davanti ai 20mila del Massimino, non riescono a proteggere l’1-0 dell’andata. Un gol dopo un quarto d’ora, uno a cinque minuti dal novantesimo. E un finale con il ’giallo’ e con una miriade di cartellini gialli e rossi. Così, gli etnei si prendono la finale con il Padova che poco prima aveva ribaltato l’1-0 della Lucchese.

Problema non da poco per Troise dover rinunciare a Pietrangeli (acciaccato) in difesa. Unica variazione di giornata, qui per scelta e non per necessità, è il ritorno di Megelaitis in mezzo al campo. Il Catania parte forte. Non fortissimo. Ma tanto basta per far traballare la squadra di Troise. Primo brivido dopo nove minuti quando Di Carmine riesce in qualche modo a spedire il pallone sulla traversa. Ma il tutto in fuorigioco. Pericolo scampato, ma per poco. Minuto 17. Sturaro usa tutto il suo mestiere su Gigli facendo passare dal fondo un pallone velonissimo che Di Carmine lascia passare per farlo arrivare sul piede di Cicerelli che dal centro dell’area non sbaglia. Bisogna subito riorganizzarsi e il Rimini lo fa. Di fuoco l’azione che parte dai piedi di Lamesta. Alberoni si supera, poi c’è Sala e il portiere del Catania c’è ancora.

Il secondo tempo il Rimini lo affronta meglio del primo anche perché gli etnei hanno il fiato corto. Ma i biancorossi non sono pungenti. Il Catania si affida al fulmine, da lontano, di Castellini. Quando, con qualità, basta un acuto. Poi il finale è incandescente. Il Rimini urla per un fallo su Lamesta in area, poi per il gol annullato a Gorelli all’ultimo respiro. Prima di quel triplice fischio che spegne le speranze, ma non le proteste.

Donatella Filippi