Il CdA della Recanatese. Oggi la scelta del tecnico

Oggi alle 18.30 torna a riunirsi il CdA della Recanatese ed all’ordine del giorno il tema di gran lunga più rilevante è quello della scelta dell’allenatore. C’è la volontà unanime di opzionare il meglio tra la rosa di nomi in circolazione, colui cioè che dovrebbe conciliare le esigenze che vengono richieste, "sposando" in pieno la policy della Società. In sintesi: gioco propositivo e brillante, non avere remore nel lanciare i giovani, cercare comunque di puntare ad un campionato di avanguardia o quantomeno senza le ansie ed i patemi della stagione scorsa che tutti vogliono evitare. La sensazione, in un’ipotetica griglia, è quella di un testa a testa tra Savini e Clementi con qualche gradimento non nascosto per Fucili e Lauro a fungere da quarto incomodo. Di questo poker, comunque composto da nomi tutti rispettabilissimi, si tracceranno i pro e gli eventuali contro e crediamo che in serata verrà svelato il prescelto che poi, di concerto con il dt, dovrà mettersi alacremente all’opera per la costruzione della squadra. Con Cianni opererà anche Claudio Cicchi, fresco di 74mo compleanno: "un professionista di esperienza e di grande umanità" ci ha detto il presidente Angelini che lo ha fortemente voluto, di concerto con il resto del club, dopo aver lavorato insieme negli ultimi 2 anni alla Civitanovese.

Molti colpi in canna già ci sarebbero a partire dalle conferme di Bellusci, Raparo, Pierfederici e forse D’Angelo, quest’ultimo reduce da un torneo estremamente positivo con 11 reti (tra cui la doppietta all’Avezzano e gli exploit contro la Civitanovese con la punizione decisiva all’andata ed il rigore trasformato al ritorno nel penultimo turno di regular season) in 28 partite disputate. Il 34enne attaccante lancianese ha dichiarato più volte che Recanati ha rappresentato una tappa fondamentale della sua carriera, una sorta di ri-partenza dopo i problemi accusati con l’Altamura ed una probabile nuova esperienza sul Colle dell’Infinito troverebbe il suo apprezzamento. Quanto agli altri componenti della vecchia rosa, under a parte, non ci saranno molti altri prolungamenti, al di là del discorso Melchiorri che è una sorta di capitolo a parte. Sui calciatori, vecchi e nuovi poi ci dovrà essere il nulla-osta del nuovo tecnico: si vocifera di interessamenti per il centrocampista 23enne Rosario Cancello, in uscita dal Termoli e per il giovanissimo portiere del 2007 Tommaso Fioravanti, scuola Empoli ma se ne riparlerà mercoledì, ad allenatore deciso e di concerto con il binomio Cianni-Cicchi.