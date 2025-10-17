Il CdA della società. "Recanatese, il lavoro si giudica dai risultati»

Dal CdA della Recanatese nessuna novità eclatante, ma era anche difficile ipotizzare qualcosa di diverso. "Ci siamo confrontati su tutto ed in modo franco – ha detto il presidente Daniele Maria Angelini – in un consesso dove ognuno ha pari diritti e doveri. Io ci metto la faccia e le firme, ma non ho un ruolo autonomo non essendo il proprietario. Mi impegno al pari di tutti gli altri". Il discorso sulla collegialità più volte invocato. Inevitabile, visto il momento critico, l’invito all’assunzione delle varie responsabilità: "Tutti dobbiamo dare il massimo. Savini e Cianni hanno la nostra fiducia e devono lavorare per trovare le soluzioni per migliorare la classifica, i ragazzi hanno il compito di lottare per la maglia ed uscire sempre dal campo dopo aver dato tutto". I rinforzi? "Intanto è arrivato Vecchio (l’attesissimo difensore che ha firmato ieri pomeriggio ndr) e ritengo che le disponibilità economiche messe a disposizione siano adeguate. Ricordando anche la storia recente del club le scelte, le intuizioni, le operazioni intelligenti fanno la differenza più del portafoglio gonfio. Io recito concordata in estate e comunque sempre assieme agli altri dirigenti, senza interferire nelle scelte tecniche che erano e restano autonome e che valutiamo in base ai risultati". Tradotto: fiducia sì, ma non illimitata e incondizionata proprio perché la classifica reclama punti ed il campo invece un’inversione di rotta dopo le ultime, deludenti e sconfortanti prestazioni. Tutti sotto esame, attendendo gli esiti di questa doppia trasferta, Ascoli e Pomezia, dove l’asticella delle difficoltà appare quasi ai massimi livelli. Sullo sfondo la posizione del direttore generale Massimo Giulietti che al momento appare più che defilata e la cui incidenza sul progetto complessivo è minima, per non dire inesistente. Da quanto sopra l’eventualità di un suo passo indietro è molto più di una possibilità anche se, dalle segrete stanze, non trapela nulla. Più che uno strappo è una sorta di divergenza profonda di vedute che non lascerebbe molto spazio anche ad un autorevole tentativo di mediazione. Era fatale che il nodo venisse al pettine ma, per quanto appreso, almeno sino al match del "Del Duca" non accadrà nulla. Più in generale la Recanatese ha vissuto non poche turbolenze negli ultimi anni, spesso riuscendo ad uscirne non senza patemi e sacrifici. Stavolta forse è ancora più complessa del solito e l’unica cosa certa e che senza unità d’intenti venirne fuori sarà un’impresa ai limiti dell’impossibile.