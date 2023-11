Il Certaldo cerca l’impresa. Per i viola c’è il Fanfulla

A volte è meglio non avere troppo tempo per stare a rimuginare su una sconfitta e allora ecco che il Certaldo ha subito l’occasione di rifarsi dopo il ko di domenica scorsa a Fidenza, nello scontro diretto in chiave salvezza contro il Borgo San Donnino. Questo pomeriggio alle 14.30 arriva infatti al Comunale il Fanfulla, formazione che stazione nelle parti nobili della classifica. I bianconeri, reduci dal successo casalingo contro la Sammaurese (quarto risultato utile consecutivo, di cui 3 vittorie), sono infatti quarti insieme a Carpi e Forlì con 14 punti. Oltretutto la formazione di Lodi è imbattuta in trasferta con appena 2 reti al passivo (fuori casa ha la porta inviolata da 222 minuti). Al di là del valore dell’avversario, però, i viola valdelsani dovranno cercare di fare risultato perché, viste le attuali difficoltà in trasferta (ancora zero punti e zero gol fatti), il Comunale deve diventare una sorta di ’fortino’. Del resto proprio sul suo campo il Certaldo si è già preso uno ’scalpo’ importante come quello del Prato. Servirà, però, grande compattezza e voglia di sacrificarsi fino alla fine. Oltre alla ricerca di una maggior incisività in fase conclusiva, dove Bouhamed e compagni devono migliorare soprattutto nella qualità dell’ultimo passaggio e in lucidità nelle scelte. A livello di formazione possibile qualche novità in casa Certaldo, soprattutto là davanti dove dopo due partenze dalla panchina potrebbe tornare a essere schierato dall’inizio Campagna. Soliti ballottaggio poi sugli esterni dove giocheranno comunque due ’quote’.

Simone Cioni