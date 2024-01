Il Certaldo determinato vince in trasferta

È crisi nera per il Mezzolara. Al ‘Magli’ di Molinella, la formazione biancazzurra è stata sconfitta 2-0 dalla diretta rivale per la salvezza Certaldo, con la lotta per non retrocedere che si fa, purtroppo, sempre più complicata. A causa di questa sconfitta, il team budriese scende al penultimo posto in classifica venendo scavalcato proprio dalla compagine toscana alla prima apparizione di sempre in Serie D. In questa categoria il Mezzolara vi è, invece, da venti campionati consecutivi e, per evitare di retrocedere al termine di questa storica stagione, servirà un rapido cambiamento di rotta per non dire un miracolo. Il tempo per reagire c’è visto che ci troviamo solamente alla seconda giornata di ritorno. Venendo alla cronaca del match, all’8’, praticamente alla prima proiezione offensiva dell’incontro, i viola riescono a passare: è Akammadu, approfittando di un’imperdonabile incertezza della difesa locale, ad avventarsi sulla sfera e a spedirla alle spalle di Malagoli. Scosso dallo svantaggio, il Mezzolara cerca di riversarsi nella metà campo avversaria e, al 21’, una violenta conclusione di Corsi viene respinta dal portiere. Alla mezz’ora nuovamente in avanti il Certaldo: al termine di una bella azione manovrata, la sfera giunge sui piedi del solito Akammadu che, da dentro l’area, calcia sopra la traversa. Al 20’ della ripresa la formazione ospite trova il raddoppio: sugli sviluppi di una velocissima ripartenza, la palla giunge sui piedi di Gozzerini che, partendo da destra, si accentra e lascia partire una conclusione che non lascia scampo a Malagoli. Il Mezzolara non ci sta e, sotto di due gol, si getta generosamente in avanti per cercare di riaprire l’incontro. Al 32’, sugli sviluppi di un corner, De Meio incorna verso la porta ma respinge Fontanelli. A cinque dalla fine ci prova anche il neo-entrato Alessandrini, ma è un nulla di fatto.

Nicola Baldini