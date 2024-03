Il Certaldo domina per 90’. Ma alla fine è soltanto pari

certaldo

0

borgo s. donnino

0

CERTALDO: Fontanelli, Pagliai (61’ Becucci), Innocenti (76’ Bifini), Borboryo, De Pellegrin, Nunziati, Barducci (76’ Di Leo), Bernardini, Gozzerini, Bouhamed (86’ Martini), Akammadu. A disp. Bruni, Bassano, Orsucci, Cesarano, Razzanelli. All. Ramerini.

BORGO SAN DONNINO: Piga, Bertipagani, Vecchi (64’ Calmi), Tarantino, Varoli, Som, Bongiorni, Carollo, Ferretti (89’ Tognoni), Rossi G., Censi(64’ Valcavi). A disp. Rossi M., Davighi, Djuric, Kashari, De Luca, Caniparoli. All. Belli.

Arbitro: Mirri di Savona.

Note. Espulso Valcavi (B).

CERTALDO – Partita dominata in lungo e in largo dai viola valdelsani, che alla fine si devono però accontentare di un solo punto, che probabilmente non va bene a nessuna delle due diretti rivali per la salvezza. Avvio sprint del Certaldo, che va due volte vicino al vantaggio nei primi due minuti di gioco con Akammadu e Pagliai. I padroni di casa insistono, ma sia Gozzerini al 18’ che Innocenti al 30’ sfiorano soltanto il bersaglio grosso. La prima frazione si chiude quindi a reti bianche, mentre la ripresa inizia con lo stesso spartito dei primi 45 minuti: Certaldo proiettato in avanti e Borgo San Donnino votato al contenimento. Al 52’ ci vuole un prodigioso riflesso di Piga per negare la gioia del gol ad Akammadu. Il Certaldo ci prova fino in fono, ma anche la punizione di Gozzerini al 72’ è ottimamente sventata dal portiere degli ospiti.