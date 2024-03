Il Certaldo guarda avanti: "Andiamo a cento all’ora"

E’ terminata in pareggio l’ultima gara giocata dal Certaldo che è uscito dalla sfida contro il Borgo San Donnino con un risultato di 0-0. Un pareggio che va stretto alla squadra guidata da Alberto Ramerini, una partita dominata che non ha portato i frutti sperati. Una situazione che testimonia la stagione in corso dei viola, che molto spesso non sono stati in grado raccogliere quanto avrebbero dovuto. Contro il San Donnino, vero e proprio scontro diretto, sarebbe stato fondamentale ottenere una vittoria. Lo stesso tecnico Alberto Ramerini ci tiene a sottolineare l’ottima prestazione della squadra e l’amaro in bocca dato dal non avere conquistato l’intera posta in palio. "I ragazzi hanno dato tutto, non c’è da dirgli niente. E’ chiaro che le partite si vincono facendo gol, noi abbiamo creato tante situazioni senza riuscire a concretizzarle. Ma ripeto, sotto l’aspetto dell’impegno e dell’agonismo sono soddisfatto". Uno 0-0 che non ha quindi soddisfatto i viola valdelsani, ma ora è importante guardare avanti e pensare già al prossimo avversario. Domenica prossima il Certaldo sarà atteso dal Fanfulla, avversario di metà classifica ma decisamente in palla come dimostrano i 4 successi ottenuti nelle ultime 5 partite.

"Meritavamo nettamente di più, in questo momento il morale non è altissimo vista anche la situazione relativa alla classifica – insiste il tecnico di Certaldo –. Anche nello spogliatoio c’è un po’ di abbattimento ma dobbiamo cercare di non pensarci, la testa deve essere già focalizzata alla partita di domenica prossima. I ragazzi devono andare a cento all’ora, poi è chiaro che c’è un avversario forte. Bisogna rendere al minimo gli errori che di solito ci ostacolano, essere più concreti in fase offensiva e più solidi in fase difensiva. Siamo una squadra molto giovane e a volte pecchiamo di inesperienza, ma sull’impegno non c’è mai stato niente da dire".

Niccolò Pistolesi