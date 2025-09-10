Il Certaldo rinforza la ’rosa’. E’ arrivato Edoardo Pareggi

Nuovo rinforzo in casa Certaldo, che dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia di Eccellenza con un complessivo 6-0 da parte della Colligiana, sta cercando di completare la ‘rosa’ a disposizione di mister Michele Gangoni. Il direttore sportivo Luciano Conforti ha infatti raggiunto l’accordo con l’attaccante svincolato classe 2002 Edoardo Pareggi, reduce da una stagione divisa tra Antella (4 presenze in Eccellenza), Castiglione del Lago in Eccellenza umbra (da dicembre 2024 a febbraio 2025) e Castelfiorentino United (3 gol in 8 partite in Promozione). Cresciuto nei settori giovanili di Atalanta e Perugia, dove si è messo particolarmente in luce nell’Under 17 con 11 centri in 20 gare, Pareggi è poi approdato all’Aquila Montevarchi dove ha militato nella Juniores Nazionale, ma senza esordire in Serie D. Dal 2021 al 2023 vive poi un biennio alla Nuova Foiano, collezionando 42 presenze e 8 reti in Eccellenza, prima di trasferirsi a luglio 2023 al Pontassieve, con la cui maglia gioca altre 20 partite di Eccellenza segnando per la terza stagione consecutiva 4 gol. Un rinforzo giovane, quindi, ma con alle spalle già diverse esperienze in categoria che ne fanno una pedina importante per lo scacchiere viola, composto quest’anno da un gruppo dall’età media estremamente bassa. Pareggi non dovrebbe essere però l’unico innesto per il club valdelsano, che in questi giorni punta a chiudere anche un’altra trattativa.

Si.Ci.