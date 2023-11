Il Certaldo vuole svoltare. E chiede aiuto al pubblico

L’avversario è di quelli particolarmente ostici, ma in casa Certaldo c’è una gran voglia di dare una svolta a questa stagione. Ultimo con 6 punti in 12 giornate del girone D di Serie D, Orsucci (nella foto a destra) e compagni hanno bisogno di una ’scintilla’ per continuare a credere nella possibilità di battersi fino alla fine per la salvezza. Oggi alle 14.30 al Comunale arriva però la Victor San Marino, seconda forza del campionato ad una sola lunghezza dalla capolista Ravenna e capace di vincere 4 delle 6 trasferte affrontate senza subire reti. "Dopo stagioni incredibili vissute ai vertici in tre categorie fino alla Serie D, il momento adesso, non è certamente dei migliori – esordisce il presidente Massimo Boschini –. Ma ogni tifoso, ogni appassionato di calcio sa che è proprio questo il momento giusto per far sentire maggiormente il proprio calore alla squadra. Da settimane io, il direttore sportivo Manganiello e tutta la dirigenza stiamo facendo sentire la nostra vicinanza alla squadra e al mister, certi di avere a disposizione un gruppo sano, composto da professionisti esemplari che danno il cento per cento in ogni allenamento e in ogni incontro".

"Non cerchiamo alibi – prosegue il massimo dirigente viola – ma siamo una squadra nuova quasi nella sua interezza. Il mister e i ragazzi si stanno conoscendo e stanno lavorando bene; da inizio campionato siamo mancati in fase realizzativa che nel calcio è ciò che conta. Ma con l’impegno, la dedizione e il sudore che i ragazzi mettono sul campo ogni giorno, l’augurio è quello di poterci sbloccare presto".

Il presidente fa poi un appello ai tifosi viola: "Tutti abbiamo ancora negli occhi i tanti pomeriggi della scorsa stagione in giro, prima per la Toscana poi per l’Italia, culminati con la notte magica del Bozzi di Firenze lo scorso 25 gennaio. Ogni match, aveva un comun denominatore: i nostri tifosi. Dalle Marche alla Lombardia, ovunque siamo stati, avevamo un paese dietro che ci spingeva. Oggi ci attende una partita importante e difficile allo stesso tempo. Rinnovo il mio invito: vi aspettiamo al Comunale". Per quanto riguarda la formazione il tecnico Alberto Ramerini dovrebbe avere tutti a disposizione (nella foto a sinistra l’esterno Paglia).

Simone Cioni