Il Cervia ne rifila tre al Fruges

La prima giornata del campionato di Promozione ha proposto subito risultati interessanti, ma anche un brivido. È successo al ‘Todoli’ di Milano Marittima dove, nel corso di Cervia United-Frugesport, terminata poi 3-1 per i padroni di casa, ci sono stati momenti di apprensione. A un quarto d’ora dalla fine, il difensore centrale della formazione ospite Mattia Grandi ha chiesto la sostituzione: "Una volta uscito dal campo – ha spiegato Alessandro Nanni, dirigente della matricola ravennate – Mattia ha chiesto aiuto, perché non riusciva a reggersi in piedi. Ha raccontato che la vista gli si era appannata. Poi è svenuto. L’intervento della pubblica assistenza, ma soprattutto quello del nostro fisioterapista, hanno permesso una adeguata gestione del momento critico. È intervenuta l’ambulanza da Ravenna, poi il ragazzo è stato trasferito a Bologna. Nel tragitto, Mattia, che è uno dei nostri alfieri, al 3° anno alla Frugesport in prestito dal Massa Lombarda, aveva fortunatamente ripreso conoscenza". Scossi per la scena e col pensiero rivolto a Mattia, i compagni di squadra hanno comunque portato a termine il match: "Sono stati momenti di apprensione per tutti, poi lo stesso Mattia ci ha rassicurato".

"Il debutto della Frugesport in Promozione non è stato positivo dal punto di vista del risultato. La squadra ha comunque tenuto il campo senza sfigurare, anche se il primo pensiero non è stato certamente per gli aspetti tecnici". Per il Cervia United hanno segnato Paolini (5’ pt), Giacalone (43’ pt) e Maiolani (54’ st); per la Frugesport, Bangoura (31’ pt). Oltre alla formazione cervese, anche un’altra nobile, ovvero il Classe, ha cominciato la stagione 2024-25 col piede giusto. La formazione di mister Polidori ha infatti sconfitto di misura i forlivesi dell’Edelweiss Jolly, grazie alla rete di Andalò al 23’ del primo tempo. Può considerarsi un risultato positivo pure il pareggio dello Sparta Castel Bolognese che ha caratterizzato il match interno contro l’ambiziosa matricola Riccione. Al gol del vantaggio ospite di Hassler segnato in avvio di gara (11’) ha fatto seguito il pareggio di Davide Placci, firmato su rigore al 7’ della ripresa. Il San Pietro in Vincoli ha invece inciampato a Fratta Terme. Fatale è stato il gol di Spadaro al 25’ del primo tempo. Le gare di domenica prossima alle 15.30: Bakia Cesenatico-Cervia Unted, Frugesport-Sparta Castel Bolognese, San Pietro in Vincoli-Classe.