Il Cf 2001 espugna la prima della classe. La Pietà 2004 non molla e vince in casa

Il sesto turno dei campionati di Prima e Seconda Categoria è andato in archivio proprio ieri. E per le formazioni di Prato e provincia, non sono mancati in generale motivi per vedere il bicchiere mezzo pieno. In Prima Categoria, la copertina è indubbiamente per il C.F. 2001: una rete del "solito" Pacini ha permesso agli uomini di Filippo Ermini di espugnare il campo del Barberino Tavarnelle primo della classe, arpionando la terza piazza nel girone C. Superando anche lo Jolo, incappato in una giornata-no: l’ex-Alessio Giugni, da pochi giorni sulla panchina degli Amici Miei, ha centrato il colpaccio, violando il Fantaccini alla luce dell’1-0 finale. Il CLS Prato Social Club ha invece ottenuto un buon punto in trasferta contro il Cerbaia, considerando il pari a reti bianche maturato al triplice fischio del direttore di gara. Scendendo in Seconda Categoria, continua il momento positivo del Montemurlo Jolly con il 2-1 inflitto a domicilio al Pistoia Nord diretto concorrente (griffato da Gaddafi e Bloisi) i montemurlesi sono sempre più saldi in seconda posizione. Hanno un punto di vantaggio nei confronti della Montagna Pistoiese (che ha superato 2-0 il Prato Nord, a Gavinana) e due rispetto all’Atletico Casini Spedalino, che ha vinto per 2-1 contro la Galcianese nonostante la rete di Cappelli. Prosegue il momento-no de La Querce, caduta in casa contro il Montalbano Cecina (0-2). Allo stesso modo, il Chiesanuova sembra aver trovato finalmente la quadratura del cerchio: il 4-1 imposto allo Scirea al Montale Pol.90 Antares porta le firme di Ferri (doppietta) De Carlo e Ferraro.

Passando al girone F, a far festa è indubbiamente la Pietà 2004, che ha sfruttato il fattore-campo vincendo 2-1 contro il Monterappoli (con acuti di Maccioni e Lastraioli) e mantenuto dunque la vetta del raggruppamento. Ok anche il Tavola, in fin dei conti: la banda Somigli non ha battuto al Martelli la Virtus Comeana, ma l’1-1 conclusivo (gol di Vinci da una parte, di Righi dall’altra) permette comunque ai rossoverdi di rimanere nelle zone di vertice. Il Vernio ha riacciuffato in rimonta il match esterno contro il Doccia, chiusosi sull’1-1. Carradori ha trascinato il Poggio a Caiano, ma il suo assolo si è rivelato sufficiente per andare oltre l’1-1 interno con il Santa Maria.

Pollice alzato infine per il Prato Sport (1-0 sull’Eurocalcio) mentre il Mezzana ha ceduto le armi al Sesto, considerando il 4-2 ottenuto dai locali.

G.F.